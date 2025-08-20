Policie ČR: Nehody „koloběžkářů“ pod vlivem alkoholu skončily zraněním

V uplynulých dvou týdnech řešili policisté na Chomutovsku dvě dopravní nehody řidičů elektrokoloběžek. V obou případech sehrál roli alkohol a řidiči utrpěli zranění.
K první z těchto nehod došlo v pátek 8. srpna půl hodiny před půlnocí v Kadani, a to v ulici Rokelská na kruhovém objezdu s ulicemi Říční a Sukova. Pětašedesátiletý řidič jedoucí na elektrokoloběžce pod vlivem alkoholu nezvládl řízení a havaroval. Po pádu zůstal ležet na komunikaci, protože utrpěl zranění, s nímž musel být následně hospitalizován v nemocnici. Přivolaní policisté s řidičem provedli dechové zkoušky, které ukázaly hodnoty kolem 2,5 promile.
V neděli 17. srpna před 18. hodinou měl nehodu při jízdě na elektrokoloběžce 26letý muž jedoucí po chodníku v chomutovské ulici Farského. Ani on řízení nezvládl a havaroval na chodník. Následně nadýchal hodnoty přesahující 1,5 promile alkoholu. Při nehodě utrpěl velmi vážné zranění, s nímž byl hospitalizován.
Oba řidiči jsou kvůli řízení pod vlivem alkoholu, při němž navíc způsobili dopravní nehodu, podezřelí ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podle zákona jim v tomto případě hrozí u soudu uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let, ale také peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Policisté navíc zjistili, že nejvyšší konstrukční rychlost havarovaných elektrokoloběžek činí 70 km/h. Podle platné legislativy je k řízení motorového vozidla, jehož konstrukční rychlost převyšuje 45 km/h, nutné řidičské oprávnění skupiny B. V obou zmíněných případech však provedené lustrace ukázaly, že ani jeden z mužů není držitelem řidičského oprávnění na žádnou skupinu motorových vozidel. Za takový prohřešek podle zákona hrozí postih v podobě pokuty ve výši 25 až 75 tisíc korun, dále zákaz činnosti v délce 18 měsíců až 3 let a 4 trestné body.
V letošním roce počet dopravních nehod s účastí jízdního kola nebo koloběžky, které zaevidovali chomutovští dopravní policisté, oproti loňsku výrazně vzrostl. Vloni policisté v okrese Chomutov zaevidovali za celý rok 30 případů nehod cyklistů a řidičů koloběžek, letos jich evidujeme již 41 (z tohoto počtu je 24 nehod jízdních kol a 17 nehod koloběžek), přičemž 37 těchto nehod zavinil právě řidič jízdního kola či koloběžky. V případě dopravních nehod koloběžek převládají ty s elektrickým pohonem, kterých bylo letos již 16. U jízdních kol stále ve většině případů havarují cyklisté na kole bez elektromotoru, těchto nehod se stalo od začátku roku 19.
Nehody cyklistů a řidičů koloběžek se bohužel většinou neobejdou bez zranění jejich řidičů. Letos při nehodách na Chomutovsku utrpělo 25 řidičů lehká zranění a 3 řidiči zranění těžká.
Policisté připomínají, že jízda na koloběžce s konstrukční rychlostí do 25 km/h má stejná pravidla jako jízda na jízdním kole, tedy:
- řidič smí jet pouze na silnici, v místě vyhrazených cyklopruhů anebo na cyklostezce (elektrokoloběžky s konstrukční rychlostí nad 25 km/h jsou považovány za motorové vozidlo a jejich řidiči tedy cyklostezku ani cyklopruhy užívat nesmí)
- na chodníku lze koloběžku pouze vést (s výjimkou osob do 10 let věku)
- jezdí se vpravo, samostatně a jednotlivě za sebou
- řidič koloběžky (do 18 let věku) má povinnost mít řádně nasazenou ochrannou přilbu
- osoba mladší než 10 let může jet na silnici pouze s doprovodem osoby starší než 15 let
- stejně jako všichni ostatní účastníci silničního provozu musí řidiči koloběžky respektovat zákaz řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V opačném případě jim hrozí postih za spáchání přestupku (u těchto přestupků je výše pokuty v rozmezí od 7 do 25 tisíc korun, což platí samozřejmě pro všechny účastníky silničního provozu včetně cyklistů.) Pokud jde o řidiče koloběžky s konstrukční rychlostí nad 25 km/h, k jejímuž řízení je vyžadováno řidičské oprávnění, u nich lze za takový přestupek kromě zmíněné pokuty uložit i zákaz činnosti na 6 až 18 měsíců. U těchto řidičů v závislosti na míře ovlivnění návykovými látkami připadá v úvahu i trestní odpovědnost za spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
- a rovněž stejně jako všichni ostatní účastníci silničního provozu musí řidiči koloběžky dodržovat pravidla silničního provozu (respektovat dopravní značení, světelnou signalizaci, pokyny policistů apod.)
Nezapomínejme na skutečnost, že k řízení elektrokoloběžek s konstrukční rychlostí převyšující 25 km/h musíme být držitelem řidičského oprávnění skupiny AM a k řízení elektrokoloběžek s konstrukční rychlostí převyšující 45 km/h je nutné mít řidičské oprávnění skupiny B.
Naopak elektrokoloběžeky s konstrukční rychlostí do 25 km/h jsou podle zákona považovány za „jízdní kolo“ a k jejich řízení tedy řidičské oprávnění není třeba.
