Policie ČR: Zebra opět doprovází žáčky na jejich cestě do školy

Prázdninový režim končí, děti se vrací do lavic. Počítejme se zvýšenou intenzitou provozu a hlavně s dětmi na cestě do školy a ze školy. Řidiči by měli dbát zvýšené pozornosti, děti nejsou vzhledem ke své výšce tak dobře viditelné mezi zaparkovanými auty, často jsou zbrklé a nepozorné.

Preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ provází školáky již několik let s tím, že jim připomíná, jak důležité je na sebe dávat pozor, zejména pak v silničním provozu. Letos se pruhovaná parťačka s dětmi setká ve 304 školách v České republice i prostřednictvím digitální panelové obrazovky Amos Vision, kde bude v průběhu září upozorňovat v krátkých naučných klipech na bezpečný návrat do školy.

Důležitost apelu na dopravní výchovu dětí dokazují také poměrně alarmující statistické výstupy. Za minulý školní rok, tedy v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, policisté řešili 866 dopravních nehod s účastí dítěte do 15 let. Ke srážce s dítětem-chodcem došlo v 634 případech, z toho v 47% byla vina na straně dítěte. U dětí-cyklistů je celkový počet nehod 232, zavinění dítětem je dokonce v 75 % případech.

„Nejzranitelnější jsou děti v dopravě od 14.00 do 16.00 hodin, kdy se vrací z výuky zpátky domů. V minulém školním roce se v tomto čase odehrálo 41% dopravních nehod s chodcem do 15 let, s cyklisty stejného věku to bylo dokonce 46%. Naopak v 7.00 hodin ráno, kdy se žáci vydávají do škol, evidujeme 15% dopravních nehod s chodcem do 15 let a 8% nehod s mladými cyklisty. Ačkoliv je číslo stále poměrně vysoké, oproti odpoledním hodinám je výrazně nižší. Důvodem je pravidelný ranní dohled na přechodech pro chodce v okolí škol, kde policisté, strážníci městské policie i dobrovolníci regulují provoz a dohlíží na bezpečnost školáků. Co mě velmi nemile překvapilo je, že ačkoliv má osoba do 18 let zákonnou povinnost mít nasazenou cyklistickou přilbu, dokonce 38% dětí do 15 let ji při dopravní nehodě na hlavě nemělo. Přilba jako ochranná pomůcka pro cyklisty je pro ochranu zdraví a života nesmírně důležitá,“ bilancuje minulý školní rok ředitel služby dopravní policie policejního prezidia plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA.

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod s dětmi do 15 let patří přecházení na červenou, přecházení před nebo přímo za autobusem, přecházení vozovky mezi zaparkovanými auty nebo přecházení silnice mimo přechod nebo více jak 20 metrů od přechodu pro chodce.

Ze statistik tak vyplývá, že nejrizikovější je pro děti přecházení vozovky v místech, kde stojí řada zaparkovaných aut nebo poblíž zastávky, kde jsou pro výhled řidičů skryté za nebo před autobusem. Apelujte na malé školáky, jak je pro ně takové chování nebezpečné a ukažte jim, jak by to mělo správně vypadat. Důležitý je oční kontakt s řidičem, teprve až zastaví či zpomalí, může dítě přechod přejít.

„Už od první třídy jsou žáci vedeni k tomu, že mají zodpovědnost za to, aby si do školy přinesli potřebné pomůcky a měli řádně vybavené penály. Pojďme rozšířit tuto zodpovědnost i na bezpečné chování na silnicích i mimo ně. Navíc největší dopad, který na dítě můžeme jako dospělí mít, je jít jim příkladem. Ne nadarmo se říká, že jsou děti jako houba, která nasává všechno, co vidí. Pokud se tedy i rodiče budou na silnicích chovat zodpovědně a příkladně, budují ty nejlepší základy pro své potomky, aby se stali ukázněnými a ohleduplnými účastníky silničního provozu,“ doporučuje vedoucí oddělení prevence plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová.

Další novinkou pro letošní školní rok v rámci projektu Zebra se za Tebe nerozhlédne je spolupráce s Pionýrem, spolkem dětí, mládeže a dospělých. Jeho základnu tvoří 15.000 členů, které bude vzdělávat v dopravní výchově po celý rok ve svých oddílech, na webových stránkách i v časopisu Mozaika. Projekt Zebra totiž disponuje graficky i obsahově poutavým pracovním sešitem a manuálem (ke stažení zde), který právě v oddílové práci bude průběžně k tématu bezpečného pohybu v silničním provozu používán.

Rodiče, chcete mít dobře připravené školáky na bezpečný pohyb v silničním provozu? Seznamte je s následujícím:

Dítě jako chodec:

Projděte společně trasu z domova do školy, na sportovní či jiný kroužek a další místa, kde by se mohlo dítě pohybovat a upozorněte ho, kde a na co si má dávat pozor.

Taktéž mu vysvětlete, jak funguje dopravní prostředek, kterým bude dojíždět, a ukažte mu, jak se správně přechází po přechodu pro chodce, ideálně až po odjezdu autobusu či tramvaje.

Zdůrazněte jeho bezpečnost hlavně v těch úsecích, kde jsou silnice nepřehledné nebo rušné, či tam jezdí tramvaje, které mají vždy přednost. V takových případech trvejte na používání podchodů, nadchodů a respektování světelné signalizace na přechodu pro chodce.

Vysvětlete, že mobily ani sluchátka do provozu nepatří, potřebujeme hlavně sluch a zrak, abychom mohli na ostatní účastníky včasně reagovat.

Děti oblékejte do výrazných barev, ideálně s reflexními prvky, aby byly na silnicích dobře vidět.

Dítě jako cyklista:

Cyklistou je nejen na kole, ale i na koloběžce. Povinností je cyklistická přilba, která dítěti dokáže při pádu nebo srážce zachránit život.

Nezapomeňte jim kolo nebo koloběžku vybavit povinnou výbavou – bílá odrazka vpředu, červená odrazka vzadu, oranžové odrazky na kolech a na stranách pedálů, a dvě na sobě nezávislé brzdy. Za snížené viditelnosti je dále povinné mít bílé světlo vpředu a červené světlo vzadu. Doporučujeme dětem pořídit i zvonek, aby se mohly bezpečně pohybovat i mezi chodci.

Na silnici musí mít dítě do 10 let doprovod, který je starší 15 let. Nesmí se tedy pohybovat samo mimo chodník.

Dítě jako spolujezdec:

Při jízdě musí být dítě v autosedačce nebo na dětském podsedáku a být připoutáno bezpečnostním pásem.

Pokud je dítě vyšší než 150 cm a váží více než 36 kg, autosedačku ani podsedák už nepotřebuje, povinnost mít zapnuté bezpečnostní pásy ale stále platí.

Batoh ani aktovku by nemělo mít při jízdě na zádech, není to pro něj bezpečné.

Při nástupu a výstupu z auta by mělo dítě vždy využít dveře blíže k chodníku a vždy se před otevřením dveří musí ujistit, že je otevírá do bezpečného prostoru.

