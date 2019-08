Policie: Třetí výročí iniciativy No More Ransom

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) se zapojila do iniciativy No More Ransom, jejíž třetí výročí si nyní připomínáme. Iniciativa od svého založení v červnu 2016 pomohla více jak 200 000 obětem ransomware obnovit zdarma jejich počítačové soubory. Díky návštěvníkům ze 188 zemí se projekt stal jednotným kontaktním místem pro oběti ransomware a za svou krátkou existenci zaznamenal již více jak 3 miliony jednotlivých návštěvníků. Od vzniku iniciativy byl díky spolupráci více jak 150 partnerů obchodně-kriminální model, skrývající se za ransomware, významně zasažen a výsledkem je rovněž objem 108 milionů USD, které neskončily v cizích kapsách.

Iniciativa No More Ransom byla spuštěna dne 25. července 2016 nizozemskou policií, Europolem, McAfee a Kaspersky Lab. Hlavním záměrem projektu je sdílet znalosti a vzdělávat uživatele v předcházení útokům ransomwaru.

NCOZ, která má ve své gesci potírání kybernetické kriminality, se do tohoto projektu zapojila v roce 2017. Umožnila tak vznik webové stránky této iniciativy v českém jazyce, což usnadní orientaci pro české uživatele, zvýší povědomí o této prudce rostoucí hrozbě a usnadní přístup k preventivním radám zabraňujícím infikování systému či řešení k dešifrování souborů případným obětem ransomwaru.

Ransomware je škodlivý počítačový program, který uzamkne Váš počítač a mobilní zařízení nebo zašifruje Vaše elektronická data. Když se to stane, nemůžete se dostat k souborům, dokud nezaplatíte výkupné. Nicméně toto není garantováno, a proto byste nikdy neměli platit!

Na portál, který umí dešifrovat 109 různých druhů ransomware, bylo v roce 2019 přidáno 14 nových nástrojů a toto číslo měsíčně roste. Boj proti GandCrab, který je považován za jeden z nejagresivnějších útoků ransomware v loňském roce, je ztělesněním tohoto úspěchu: od spuštění prvního nástroje proti GandCrab v únoru 2018 si téměř 40 000 lidí úspěšně dešifrovalo své soubory a ušetřilo cca 50 milionů dolarů na platbě výkupného.

Portál, který byl původně spuštěn v angličtině, je nyní dostupný v 35 jazycích.

No More Ransom je svého druhu první partnerství veřejného a soukromého sektoru, které nabízí obětem ransomware alternativní řešení, nikoliv ztrátu cenných souborů nebo zaplacení požadované částky zločincům. Od roku 2016 se do konceptu zapojilo 42 orgánů vymáhajících právo, 5 agentur EU a 101 veřejných a soukromých jednotek.

Na klíčové ukazatele se můžete podívat v přiložené grafice (pod tímto článkem).

Zálohujte svůj digitální život

Prevence zůstává nejefektivnějším ochranným štítem. Občanům a firmám zbývá pár jednoduchých kroků, aby se u svých elektronických zařízení vyhnuli nakažení ransomware. Na prvním místě: udržujte si zálohu offline, ujistěte se, že software je aktualizovaný, používejte masivní antivirovou ochranu a buďte opatrní při klikání na přílohy a při návštěvě neznámých webových stránek.

autor: Tisková zpráva