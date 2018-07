Policisté z odboru pátrání opět zasahovali

Dne 03. 7. 2018, krátce před polednem, provedli policisté odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia České republiky v Praze 7 zadržení hledaného muže (26 let), na kterého od roku 2016 vydal Okresní soud v Bruntále postupně tři příkazy k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro násilnou trestnou činnost.

Jednalo se o

zvlášť závažný zločin ublížení na zdraví;

ublížení na zdraví;

výtržnictví a

maření výkonu úředního rozhodnutí.

Soud následně vydal i evropské zatýkací rozkazy.

Muž se ukrýval v bytovém domě a po příchodu policistů se pokusil ukrýt ve společných prostorách domu. Byl však zadržen a dodán do věznice.

Po deseti měsících se policistům podařilo v obchodním centru v Brně zadržet muže (49 let), na kterého vydal Krajský soud v Brně příkaz k dodání do výkonu trestu na pět let pro zvlášť závažný zločin podvodu. Muž se ukrýval velmi sofistikovaně, měl velmi dobrou znalost policejní práce. Aby zakryl svoji pravou totožnost, užíval padělané doklady, kterých měl kompletní sadu. Jejich kvalita byla taková, že mohl bez problémů vystupovat jako podnikatel a běžných policejních kontrol se vůbec neobával. Aktuálně je umístěn ve věznici a je prověřován pro další trestnou činnost.

autor: Tisková zpráva