Policie ČR: Chrudimští policisté dostanou nové sídlo

Stavba za 363 milionů korun je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu a měla by být dokončena v roce 2020.

„Naprosto nevyhovující stav Územního odboru Chrudim je řešen řadu let a nyní se podařilo ukončit základní administrativní část projektu, který byl schválen v rámci 36. výzvy Integrovaného regionální operačního programu a způsobilé výdaje projektu v hodnotě 242 milionů korun budou z 85 procent hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Bohužel, zachování provozu ve stávajícím areálu bez realizace jeho zásadní rekonstrukce není udržitelné. Hlavní budova původního areálu pochází z období kolem roku 1860, novější budova byla dokončena v roce 1930. Poslední velká rekonstrukce objektu proběhla v 70. letech. Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli pro stavbu zcela nového moderního areálu na zelené louce, což je ekonomicky i provozně nejvýhodnější,“ uvedl náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku Petr Petřík.

„Ačkoliv si to možná nyní neuvědomujeme, tak je tato stavba zcela mimořádnou záležitostí, protože žádat o finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu není vůbec snadné. Společně jsme o této investici jednali se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, protože jsme chtěli mít jistotu, že žádost bude splňovat veškeré náležitosti. Jedná se zřejmě o největší investici v rámci evropských fondů ze všech složek integrovaného operačního programu a já jsem především rád, že finance zůstávají v našem kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že samotná stavba je velmi důležitá pro samotné město. „Po letech se konečně daří oživovat areál bývalé Transporty, který zel dlouho prázdnotou a nyní i díky Policii ČR dostává novou náplň,“ dodal hejtman Netolický.

Budoucí podobu areálu popsal krajský policejní ředitel Jan Švejdar. „Bude se jednat o areál, který se bude skládat ze šesti jednotlivých objektů, jež budou vzájemně propojeny v jeden fungující celek. Je navržen tak, aby splňoval veškeré požadavky Policie ČR včetně dostatečného počtu krytých parkovacích stání pro služební vozidla, záložního zdroje elektrické energie, adekvátních prostor pro fyzickou přípravu a bojový výcvik, technické zázemí pro ošetření vozového parku a objektem kynologie. Samozřejmostí je také bezbariérový přístup a užívání pro tělesně postižené osoby,“ sdělil Jan Švejdar, který zároveň poděkoval náměstkyni pro ekonomiku Renatě Kaňkové a celému jejímu týmu, jehož práce nebyla až do dnešního dne na projektu vidět, neboť se jednalo především o administrativní úkony.

"Dnešní symbolický akt v podobě poklepání na základní kámen je významným krokem nejen pro územní odbor Chrudim, ale vůbec pro celou Policii ČR. Stejně jako techniku, výstroj a výzbroj, je nutné modernizovat i zázemí, ve kterém policisté slouží. Budoucí areál dá policistům napříč službami adekvátní podmínky k tomu, aby mohli poskytovat co nejkvalitnější službu veřejnosti a zároveň i oni měli k plnění svých povinností komfort. Děkuji všem, kteří se na vzniku projektu podíleli, a přeji, aby se jeho realizace obešla bez komplikací a policisté se mohli co nejdříve nastěhovat do nových prostor," doplnil policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý.

autor: Tisková zpráva