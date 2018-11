Praha a Brno budou hostit Czech Space week, připraveny budou workshopy, konference a přednášky

08.11.2018 13:47

V Praze a Brně vyvrcholí ve dnech od 9. do 18 listopadu oslavy českého kosmického roku Czech space Week. V jeho průběhu oslaví Česká republika výročí prvního letu československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru i desetileté výročí vstupu České republiky do Evropské kosmické agentury. Pro zájemce je připravený bohatý doprovodný program.