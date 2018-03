Pražská kaviareň: To, co se dnes děje, je bod odrazu

„To, co se dnes děje, je bod odrazu. Už nikdy nebude Slovensko stejné a my nebudeme jako předtím. Ve vzduchu cítím obrovskou naakumulovanou energií,“ znělo na minulo týdenním shromáždění z úst aktivistu a spisovatele Fedora Gála. Vražda mladého novináře a jeho snoubenky, lidí, kteří se neprovinili ničím jiným než hledáním pravdy, je stále nevyšetřena. Víc než 120 tisíc lidí vyjádřilo svoji nespokojenost minulý pátek po celém Slovensku a přidali se k nim tisíce Slováků a cizinců v zahraničí. Protože ČR taktéž čelí pokusům o paralyzování veřejných médií a policie, budeme na občanském shromáždění žádat nejenom slušné Slovensko, ale také slušné Česko.

I proto jsme se my, občané Slovenské republiky v Praze spolu s přáteli, kolegy a spolužáky, rozhodli zorganizovat apolitické protestní shromáždění

pod sochou sv. Václava na Václavském náměstí v pátek 16. 3. 2018 v 17:00 hodin (více ZDE),

které bude probíhat současně s paralelními protesty v desítkách měst na Slovensku i ve světě. Našim cílem je upozornit na události na Slovensku, kde se politici obviněni z korupce a styků s mafií nehodlají vzdát kontroly nad orgány činnými v trestním řízení. Důsledkem je historicky nejnižší důvěra v policii.

Účast na shromáždění potvrdili mezi jinými i zpěvák a skladatel Miro Žbirka, jeden z hlavních lídrů revoluce v listopadu ‘89 Ladislav Snopko, fotograf a novinář Andrej Bán, investigativní novinář Jan Kroupa, aktivista a spisovatel Fedor Gál, Alena Švejnohová, Martin Uhlíř a další.

Akci podpoří svým vystoupením i muzikanti a umělci: Lenka Dusilová, Vladimír Merta, Sisa Fehérová, raper Zverina, Ondřej Ruml a zpěváčky z folklorního souboru Limbora. Během shromáždení se bude na velkoplošní obrazovce promítat REAKCE umělců na poslední události na Slovensku a také politická satira. Seznam hostů průběžně aktualizujeme.

Momentální situaci na Slovensku i v Česku považujeme za mimořádně závažnou, dnes bojujeme spolu za zachování charakteru našich zemí jakožto liberálních demokracií ve spolku vyspělých demokratických států Evropské unie.

Je zřejmé, že představitelé vládních stran nejenže nereprezentují hodnoty, za které vyšly do ulic desítky tisíc lidí, naopak, oni názorem těchto lidí pohrdají, a tím znevažují i vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Místo zabezpečení nezávislého vyšetření vraždy dvou lidí a rychlého vyvození politické odpovědnosti kvůli důvodnému podezření z propojení s italskou mafií se zbaběle uchylují ke zmínkám o převratu a financování shromáždění ze zahraničí. Navíc slovenští političtí představitelé poškozují jméno naší země před našimi partnery v EÚ a zahraničí. Vývoj posledních dní a demise předsedy vlády Roberta Fica situaci neřeší, protože klíčové rezorty pořád zůstávají v rukou SMERu, což znamená, že nezávislost vyšetřování zůstává ohrožena.

Jako zástupci slovenské veřejnosti požadujeme:

důkladné a nezávislé vyšetření vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové za spoluúčasti mezinárodních vyšetřovatelů a vznik nové a důvěryhodné vlády, součástí které nebudou lidé podezřelí z korupce a propojení na organizovaný zločin. Důvěryhodná vláda může vzejít pouze z předčasných voleb

K podpoře protestů se přidaly mnohé slovenské i české osobnosti veřejného života. K události se připojila i řada českých iniciativ a dobrovolníků, kteří nesouhlasí se současnými kroky české vlády v demisi. Ti apelují na to, aby byla co nejrychleji sestavena vláda s důvěrou a do té doby vláda v demisi nepodnikala žádné razantní kroky, jako je například bezprecedentní zproštění šéfa inspekce GIBS.

Samuel Zubo

předseda spolku Pražská kaviareň z.s.

autor: Tisková zpráva