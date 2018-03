Miroslav Macek: Když něco organizují studenti DAMU, zůstaňte v klidu

Nechápu, proč Tomio Okamura všechny ty odborníky, které chce nabídnout do vlády, před námi doposud skrýval. Dosud totiž každý poslanec či volič SPD, kterého jsem zaregistroval, byl stěží použitelný na náhradní díly.

***

Teď mne tak napadá:

Chybí někomu veřejnoprávní noviny? Nebo veřejnoprávní knihy či časopisy? Veřejnoprávní billboardy? Zbortila se bez nich demokracie a svoboda?

***

Život tropí hlouposti:

Na Slovensku po spekulativních zprávách o vlivu kalábrijské mafie na premiéra Fica tento odstoupil a uvolnil své místo Pellegrinimu.

***

Když něco organizují studenti DAMU, zůstaňte v klidu. Horší bude, až se toho chopí ti z MATFYZU, kdesi jsem si přečetl.

***

Kdy Turecko vystoupilo z NATO? Jaksi mi to uniklo. Nebo ty současné vojenské operace proti Kurdům v Sýrii dělá s jeho plným vědomím?

Na druhé straně chápu, že NATO nemá čas se takovou prkotinou zabývat. Musí řešit otravu double špióna…

***

Karolina Stonjeková na Facebooku:

Koukám na to všeobecné mediální ticho po pěšině, spojené s událostmi před 79 lety... A mám nápad!

Pojďme 15. březen ustanovit jako Národní den mlčení nad 15. březnem (1939).

To si naše politicky korektní média oddechnou, že nebudou muset zmiňovat okupaci nacisty - a tím riskovat, že si někdo dá mezi slova "nacista" a "Němec" nežádoucí rovnítko.

Místo toho by se dalo třeba připomenout, že se sice pomalu, ale jistě, blíží 21. srpen - protože tohle výročí je přece daleko důležitější, a navíc není s mediálním zadáním v žádném rozporu.

***

František Volf na twitteru aneb Češi jsou smějící se bestie:

Kdyby na CNN byla reportáž o tom, že Trump pochcal prkýnko a nespláchl, ČT to převezme minimálně na tři dny a vyjádří se k tomu aspoň patnáct politologů, kdejaký neznámý pako z Top09, STAN a Pirátů, kulturní fronta a za ODS možná i Mirka Němcová.

autor: PV