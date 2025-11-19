Pražská strojírna dodala v rekordním čase mobilní přejezd pro estonský Tallinn

Zakázka byla realizována v mimořádně krátkém čase, od předání poptávky po přejímku uběhly pouhé čtyři měsíce.
Zakázku strojírna získala ve výběrovém řízení, jehož výsledky byly oznámeny 14. července. Pražská strojírna ihned zahájila práci na výkresové dokumentaci, která byla schválena 27. srpna. Díky kvalitně zpracované technické specifikaci bylo možné okamžitě zahájit práce na nabídce, jejímž klíčovým bodem byl požadovaný termín dodání listopad 2025. Pražská strojírna se rozhodla tento ambiciózní termín přislíbit, přestože na samotnou výrobu zůstaly dva měsíce.
„Kaliforňan je speciální typ mobilní výhybky, kterou lze položit přímo na stávající tramvajovou trať. Umožňuje nám vytvořit provizorní obratiště nebo dočasně převést provoz na jednu kolej, což je nedocenitelné při opravách tratí za plného provozu. Název pochází z francouzského označení Californien, které se v českém prostředí ujalo jako ‚Kaliforňan‘. Tento systém využíváme i v Praze, například při výlukách v Motole, a patří k osvědčeným způsobům, jak udržet městskou dopravu v chodu i během náročných rekonstrukcí,“ říká Jiří Dedek generální ředitel Pražské strojírny.
Úspěšná realizace zakázky byla výsledkem kombinace pružné a transparentní komunikace s estonskými úřady, výborné spolupráce s partnerem TLT a dlouhodobé připravenosti Pražské strojírny na podobné typy dodávek. Tento projekt je důkazem, že i v technicky náročném oboru kolejových konstrukcí lze dosahovat rychlých a efektivních výsledků, aniž by se slevovalo z vysokých nároků na kvalitu.
autor: Tisková zpráva