ŘSD: Ústecký hejtman ocenil práci chomutovské správy

Postup přípravy jednotlivých staveb prezentují zástupci ŘSD na pravidelných schůzkách s Ústeckého vedením kraje. Ta poslední se uskutečnila v úterý 28. 5. 2019. „Vážím si těchto pravidelných schůzek, na kterých získávám čerstvé informace o postupu výstavby silniční infrastruktury v našem kraji. Práce chomutovské správy je systematická, dobře plánovaná, a především jsou na našich silnicích výsledky opravdu viditelné,“ shrnul poslední setkání ústecký hejtman Oldřich Bubeníček.

Chomutovská správa Ředitelství silnic a dálnic úspěšně finišuje s přípravou stavby úseku kolem Panenského Týnce a rovněž se zkapacitněním obchvatu Loun. Ze stávající dvoupruhové I/7 se tak v nejbližších letech stane plnohodnotná dálnice. Rozestavěno letos bude bezmála 10 kilometrů D7. Blíže k zahájení má část u Panenského Týnce, u kterého má ŘSD vydané stavební povolení a ke konci se blíží rovněž výběrové řízení na zhotovitele. Pokud bude příprava úspěšně dokončena, mohly by první stroje na trasu vyjet již o prázdninách.

ŘSD však pokračuje i v přípravách dalších silničních projektů na silnicích I. tříd. Mezi ty větší se řadí obchvat a přemostění Žíželic, kde ŘSD postupně žádá o vydání stavebních povolení a vykupuje potřebné pozemky pro stavbu. Přínosem pro řidiče v podobě zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti bude výstavba tzv. Kladrubské spojky na silnici I/13. V realizaci s plánovaným dokončením v tomto roce je dokončení úseku u mimoúrovňové křižovatky Třebušice, kde bude mít silnice I/13 čtyři pruhy.

Této páteřní silnice Ústeckého kraje se týkají rovněž nezbytné opravy. Jedna z nich je v plánu v Bílině, kde se na úseku mezi kruhovými objezdy chystá oprava povrchu, která bude provedena na etapy.



„Po posouzení situace a vzhledem k zatížení dopravou, kterou nelze převést na dostačující objízdné trasy, budou v letošním roce provedeny pouze lokální výspravy, a to tak aby nebyla omezená doprava. Velkou rekonstrukci posuneme na příští rok,“ upřesnil ředitel Správy Chomutov ŘSD Martin Vidimský.



Po realizaci nutných stavebně-technických úprav se na silnici I/13 připravuje rovněž zvýšení maximální povolené rychlosti ze současných 90 km/h na 110 km/h. Směrově oddělená komunikace se čtyřmi pruhy bude po nezbytných úpravách zvyšujících bezpečnost převedena do kategorie Silnic pro motorová vozidla. Jako první na řadu by mohl přijít přibližně šestikilometrový úseku mezi Mostem a Želenicemi.

autor: Tisková zpráva