Ředitelem divize finance České pošty byl jmenován Roman Schanner

„Chci, aby Česká pošta byla společností, která hospodaří transparentně a je ekonomicky stabilní,“ uvedl generální ředitel České pošty Roman Knap a dodal: „Česká pošta dlouhodobě rozhodně není v dobré finanční kondici a to se projevuje mj. v její výrazné podinvestovanosti. Roman své zkušenosti z oblasti finančních služeb, bankovnictví i controllingu využije při řešení této nelehké situace,“ řekl Roman Knap, generální ředitel České pošty.

Roman Schanner do České pošty přichází z českého a slovenského retailového řetězce ASKO, který vedl z pozice jednatele. Jeho předchozí kariéra byla spojena s německým poskytovatelem finančních služeb firmou ALD, původně dceřinou společností Deutsche Bank. Začínal v hamburské pobočce, následně byl vyslán do Prahy. V české pobočce ALD působil dvanáct let, nejdříve jako finanční a později jako generální ředitel.

Roman Schanner (55) je absolventem Vysoké školy vnitropodnikové ekonomiky v Kolíně nad Rýnem, kde se zaměřil na obor finančnictví. S manželkou a pětiletým synem bydlí v Praze. Ve volném čase se rád věnuje potápění, lyžování či astronomii. Zajímá se o mezinárodní dění.

Psali jsme: Česká pošta: 200. výročí založení Národního muzea připomínají pamětní mince a poštovní známka Rychleji a bez občanky – Česká pošta spouští výdej balíků na kód Ředitelem divize ICT a eGovernment České pošty byl jmenován Jaroslav Hloušek Česká pošta vydala Zprávu o společenské odpovědnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva