Ředitelství vodních cest ČR: Na nové mosty přes plavební kanál ve Vraňanech a Lužci nad Vltavou vyjedou první automobily

V Lužci nad Vltavou nový most na místní komunikaci nahradí původní 120 let starý most, který je konci své životnosti. I přes zprovoznění mostů pro silniční dopravu budou práce pokračovat a během 6 měsíců budou oba doplněny zdvihacími mechanismy, které umožní proplutí až 7 m vysokých lodí.

„Práce na odstraňování omezení výšky lodí pod mosty mezi Mělníkem a Prahou úspěšně pokračují. Spouštíme silniční dopravu přes první dva nové mosty, aby už nebylo nutné jezdit po původních, které dosloužily. Nové mosty po zprovoznění zdvihacích mechanismů na konci letošního roku svou podjezdnou výškou 7 m oproti současným pouze 4,50 m umožní proplutí moderních velkých osobních lodí i lodí přepravujících objemný náklad,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. „Jsem přesvědčen, že zlepšené parametry Vltavy pomohou vnitrozemské plavbě uspět v konkurenci s těžkou silniční dopravou a přispět k ekologickému zásobování metropole,“ dodal.

V Lužci nad Vltavou se s otevřením nového mostu v ulici 9. května mění dopravní režim. Ulice Mělnická vedená přes plavební kanál se zcela uzavírá a veškerá doprava z Lužce je převedena do ulice 9. května. Uvedením nového mostu do předčasného užívání bude zajištěna komfortnější dopravní obslužnost obce, neboť v současné době je veškerá doprava vedena přes mostní provizorium, které požadavkům dopravy již nevyhovuje. Nový ocelový most o rozpětí 25 m a šířce 6,5 m má obdobné parametry jako most původní, krabicové železobetonové opěry s kamenným obkladem připomínajícím historický charakter plavebního kanálu v sobě skrývají prostory pro zdvižnou technologii. Do ulice Mělnická se doprava vrátí během října letošního roku, kdy bude dokončen druhý silniční most v Lužci, jehož nosná ocelová konstrukce už je na místě.

Ve Vraňanech jde do předčasného užívání také zdvižný most, který byl na místo dopraven 22. dubna na palubě lodi. Ocelový most o rozpětí 23 m a šířce 7 m překlenuje vjezd do plavebního kanálu. Doprava se tak definitivně vrací z dočasné dřevěné mostovky na nový most, který bude společně s dalšími dvěma mosty po svém dokončení pohyblivý a dálkově ovládaný z 9 km vzdáleného velína zdymadla v Hoříně.

Stavbu Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, kanál Vraňany – Hořín, Ia. etapa, realizují dodavatelé STRABAG Rail a.s. - EUROVIA CS a.s. – OK Třebestovice a.s. a je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

