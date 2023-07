Rekordní kokila z ostravské LIBERTY vyráží na dlouhou a náročnou cestu do Británie

reklama

Kokila je speciální zařízení na odlévání oceli, surového železa, kovů nebo jiných slitin, a právě ta, která v průběhu dneška vyrazí z Ostravy, je s rekordními 140 tunami největší, jakou kdy místní slévárna vyrobila. Nejprve bude převezena do Lovosic a to na speciálním kamionu, který bude mít 14 náprav zajišťujících správné rozložení hmotnosti. Tam bude přeložena na loď na Labi a po říčním a kanálovém systému poputuje do nizozemského Vlaardingenu. Zde bude opět naložena na kamion, který nejprve najede na loď, která ho po moři převeze do britského Imminghamu. Po vylodění v Imminghamu se kamion přesune po silnici přímo na vykládku do Sheffieldu.

„Na výrobu kokily bylo nutné zajistit 150 tun tekutého kovu z našich vysokých pecí v Ostravě, který byl na slévárnu převezen po kolejích dvěma speciálními vozy. Koordinace výroby byla naplánována do absolutního detailu, protože teplota tekutého kovu nesmí klesnout pod 1210 až 1230 stupňů Celsia, což je teplota lití na slévárně,“ vysvětluje Aleš Sekanina, marketingový manažer LIBERTY Engineering Products Ostrava.

„Už v průběhu výroby jsme kontaktovali dopravce, který se specializuje na nadrozměrné přepravy. Transport takovéto velké a těžké kokily je totiž složitý a velmi náročný a právě proto bude kokilu po celé její trase v České republice a Velké Británii doprovázet policie a montážní vůz. Obsluha montážního vozu má za úkol umožnit kamionu s kokilou hladký průjezd a hlídat, aby cestou nedošlo k žádným škodám. Bude proto například odstrojovat dopravní značení, nebo pokládat výztuhy pod kamion při průjezdu kruhovým objezdem,“ popisuje Aleš Sekanina.

Kokila bude sloužit jako forma, do které strojírenská společnost Sheffield Forgemasters ve svém závodě nalije tekutý kov a následně jej zpracuje na finální výrobek. Britská společnost se specializuje na výrobu velkých dílů pro lodní, jaderný a obranný průmysl.

Tradice výroby odlitků v LIBERTY Ostrava sahá do roku 1951. Dlouholeté zkušenosti získané při výrobě odlitků jsou v současnosti využívány pro výrobu odlitků z oceli, šedé litiny a tvárné litiny pro strojírenské firmy v České republice i v zahraničí. Součástí provozu je i modelárna. Zároveň provoz získal výrobkové certifikáty společností Bureau Veritas pro celý výrobní sortiment a Lloyd‘s Register pro odlitky ze šedé a tvárné litiny do kusové hmotnosti 25 000 kg.

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce surové oceli. 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslových zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost Nadace GFG v České republice.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikace stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE Aluminum Group a energetickou SIMEC Energy Group, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

Více informací najdete na www.libertysteelgroup.com/cz/ a www.libertysteelgroup.com.

