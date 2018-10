Rosatom zahájil projekt výstavby JE v Uzbekistánu

Pro uskutečnění projektu byly zvoleny bloky VVER-1200, které se řadí ke generaci III+, plně odpovídají stávajícím bezpečnostním požadavkům Mezinárodní agentury pro atomovou energii a mají podstatně zlepšenou spolehlivost. První blok má být uveden do provozu v roce 2028. Projekt představuje další odbytiště pro produkci českého jaderného průmyslu, který má s tímto typem bloků rozsáhlé zkušenosti. Do referenčních bloků v ruských jaderných elektrárnách Novovoroněžská II a Leningradská II dodaly české firmy za posledních 10 let produkci v hodnotě přes 1,8 miliardy korun.

V zemi, kde mají elektrárny v souhrnu instalovaný výkon zhruba 14 GW, bude dvojice nových bloků vyrábět zhruba pětinu elektřiny. V současnosti 85 % výroby elektřiny pokrývají tepelné elektrárny a 13 % vodní elektrárny. Cílem tohoto projektu je zajistit levnou a dostupnou energii pro průmysl a domácnosti v Uzbekistánu, jehož HDP vzrostlo od roku 2000 na 2,5násobek a jehož počet obyvatel narostl od roku 1991 o 65 %.

Dvojice jaderných bloků vznikne na hranici Navojské a Bucharské oblasti poblíž jezera Tuda-kul. Toto jezero má dostatečné zásoby vody ke chlazení nové elektrárny a leží blízko významných železničních tahů a linek elektrického vedení a měst Navoj a Buchara, která tvoří regionální centra.

Plány na výstavbu uzbecké jaderné elektrárny se poprvé objevily v 80 letech min. stol. Diskuze se opět rozhořely po roce 2001, ale výsledek přinesly až roky 2016 a 2017, kdy jednání pokročila až k podpisu mezivládní dohody mezi ruskou a uzbeckou vládou o spolupráci při využívání jaderné energie. Kromě nabídky Rosatomu byly hodnoceny i projekty dalších dodavatelů. Výběr lokality začal už před téměř 30 lety, kdy bylo vytipováno 70 lokalit. Později byl tento počet snížen na 10 a nakonec se jako nejvhodnější jevilo jezero Tuda-kul.

Ceremonie zahajující realizaci projektu se zúčastnil uzbecký premiér Ališer Sultanov a generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov. Pomocí videokonference se s nimi spojil i uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev a ruský prezident Vladimir Putin, který byl v té době na pracovní návštěvě svého uzbeckého protějšku.

Vizualizace řezu blokem typu VVER-1200

„Zavedení a další rozvoj jaderné energetiky v Uzbekistánu zahajuje novou kapitolu energetického průmyslu naší země. Dává to rovněž impulz ke stabilnímu rozvoji našeho hospodářství a ke zvyšování životní úrovně našich obyvatel,“ řekl Sultanov.

Lichačov dodal: „Spolupráce Uzbekistánu a Ruska v oblasti jádra trvá již více jako půl století a jsme hrdí na to, že si Uzbekistán k výstavbě své první jaderné elektrárny vybral právě naše jaderné technologie. Rosatom zde postaví svou nejmodernější jadernou elektrárnu generace III+ se dvěma bloky typu VVER-1200, které odpovídají všem mezinárodním bezpečnostním požadavkům.“

Během slavnostní ceremonie byly podepsány nové dokumenty o spolupráci obou zemí. Prvním z nich je memorandum o spolupráci při přípravě kvalifikovaných pracovníků pro jadernou energetiku mezi Rosatomem, Uzbeckou akademií věd a agenturou Uzatom. Díky této dohodě vznikne v Taškentu pobočka ruské jaderné univerzity MIFI.

Podle druhého memoranda mezi Rosatomem a Uzatomem bude v Uzbekistánu probíhat popularizace jaderné energetiky, seznamování obyvatelstva a novinářů s moderními jadernými technologiemi a pořádání tematických konferencí.

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2017 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 36 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

autor: Tisková zpráva