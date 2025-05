Rozvoral (SPD): S velkou úctou si připomínáme 80 let od květnových událostí

Byly to dny, které vedly k definitivnímu ukončení druhé světové války na našem území. Dny, které připomínají obrovské oběti, ale i nezlomnou vůli národa žít svobodně. Dnes, s odstupem osmi desetiletí, musíme tuto historickou zkušenost brát jako vážné varování a nikdy nepřipustit, aby byla naše republika zatažena do válečného konfliktu.

V hnutí SPD si v těchto květnových dnech s hlubokou úctou a respektem vzpomínáme na všechny naše občany, kteří padli během druhé světové války, a rovněž na všechny hrdiny, kteří se zasloužili o osvobození naší vlasti od nacistické okupace. Jejich odvahy si nesmíme nikdy přestat vážit. Památka květnových hrdinů nás zavazuje k tomu, že mír není samozřejmost. Je to hodnota, kterou musíme chránit každý den, a k tomu je potřeba odvaha, pravda a věrnost naší zemi. Naši předci bojovali za Českou republiku, ne za protektorát či vazalský stát. Je naší povinností, abychom jejich odkaz nezradili.

Zásadně odmítáme jakoukoli podporu válečných konfliktů a zatahování České republiky do války. Jsme přesvědčeni, že spory mezi státy je třeba řešit výhradně mírovou cestou, prostřednictvím dialogu, diplomacie a vzájemného respektu. Události, které se odehrály před více než 80 lety, nám musí sloužit jako memento. Už nikdy nesmíme dopustit, aby kvůli geopolitickým zájmům zbytečně umírali nevinní lidé, a to včetně žen a dětí.

Naše děti si zaslouží žít v míru, a právě proto musíme být ostražití. Mír není samozřejmost. Zároveň musíme vést mladou generaci k vlastenectví, národní hrdosti a k úctě k našim dějinám. Je nutné jim předávat pravdivé informace o historii, nikoliv ideologicky upravované výklady. Pouze národ, který zná svou minulost a je hrdý na svou identitu, může být silný, svobodný a odolný vůči manipulaci zvenčí.

V hnutí SPD jasně říkáme, že uděláme vše pro to, aby Česká republika už nikdy nebyla zatažena do žádné války. Odmítáme jakékoli snahy o zatahování naší země do cizích konfliktů. Naším cílem je bezpečná, svobodná, spravedlivá, suverénní a prosperující republika, kde se lidem dobře žije a kde se kvalita života našich občanů neustále zlepšuje. To je naše pevná vize a závazek vůči občanům.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

