„Takhle toho ředitele dělat nebudete.“ Železný utrhl lavinu. Stačilo pár slov k osvobození

Další připomínali, že nejen Sovětský svaz, ale i západní spojenci nesou svou část odpovědnosti. „Západní spojenci také mají máslo na hlavě. Počínaje Velkou Británií - pozadí Britsko-Polské aliance a konče USA – rozhodnutí vrchního velitele spojeneckých expedičních sil Eisenhowera, květen 1945 ‚The mission of this Allied Force was fulfilled at 0241 local time, May 7, 1945‘.“