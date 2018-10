SANEP: Pospíšil a Čunek jsou nejdůvěryhodnější kandidáti, na opačném konci je David Rath

Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, ze sedmnácti vybraných osobností kandidujících v nadcházejících komunálních a senátních volbách je nejdůvěryhodnější osobností bývalý ministr spravedlnosti, stávající předseda TOP 09 kandidující na pražského primátora Jiří Pospíšil. Ten má důvěru v souhrnu 37,5% obyvatel ČR. Jiří Pospíšil je nejvíce vidět v předvolební kampani v Praze, kde kandiduje, nicméně jako politik je na rozdíl od svého stranického předchůdce Miroslava Kalouska nadále kladně vnímán i v dalších místech naší země. Do průzkumu byli zařazeni bývalí vrcholní politici, stávající výrazné osobnosti politického života a neúspěšní prezidentští kandidáti.

Jiří Pospíšil, který má velmi reálné šance na významný volební úspěch v Praze, je i ze všech hodnocených osobností nejvíce preferovaným politikem, který by měl dle v souhrnu 35,3% dotázaných ve volbách uspět.

Za Jiřím Pospíšilem se velmi těsně umístil lidovecký senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který obhajuje senátorský mandát ve vsetínském volebním obvodě. Jiří Čunek se těší důvěře v souhrnu 36,7% veřejnosti a uspět v nadcházejících volbách by měl dle v souhrnu 35,1% dotázaných obyvatel ČR.

Velmi oblíbenou osobností je i primátor města Teplice a stávající senátor obhajující svůj mandát za ODS ve vol. obv. č. 32 - Teplice Jaroslav Kubera, následován publicistou a bývalým ředitelem politického odboru kanceláře prezidenta Václava Klause, kandidáta do Senátu ve vol. obv. č. 26 - Praha 2 Ladislavem Jaklem. Ten kandiduje jako nestraník za SPD.

Jaroslav Kubera je znám zejména jako odpůrce protikuřáckého zákona, ale i dalšími neotřelými názory a velmi osobitým vystupováním stejně jako Ladislav Jakl, který je znám řadou kontroverzních, ale nutno dodat velmi osobitých a provokativních výroků a postojů, meziněž lze zařadit i právě kandidaturu za SPD.

Velmi zajímavým zjištěním je ovšem i pátý nejdůvěryhodnější expremiér a bývalý předseda ČSSD, nezávislý kandidát do Senátu ve vol. obv. č. 71 Ostrava - město Jiří Paroubek, který přeskočil i všechny neúspěšné prezidentské kandidáty. Jiří Paroube k se těší největší důvěře mezi stávajícími a bývalými voliči ČSSD. K případnému volebnímu úspěchu mu může pomoci i paradoxně medializace soukromého rozvodového konfliktu.

Nejméně důvěryhodným je pak exministr dopravy, lídr kandidátky hnutí Starostové a nezávislí v Přerově Antonín Prachař a bývalý středočeský hejtman, kandidát do Senátu ve vol. obv. č. 29 Litoměřice David Rath. Zatímco Antonín Prachař je spíše politikem, který se do paměti obyvatel ČR příliš nezapsal, v případě Davida Ratha je tomu přesně naopak. Ten se do paměti obyvatel naší země zapsal a bohužel nepříliš pozitivně, což ovšem nemusí nutně znamenat, že by nemusel uspět ve svém volebním obvodě.

Celkově pak lze říci, že v souhrnu u hodnocených osobností převládají spíše negativní postoje domácí veřejnosti, která má však obecně k politice a politikům silnou animozitu. Ostatně zejména senátní volby mají nejmenší voličskou účast a komunální volby na tom nejsou o moc lépe. I přes tuto skutečnost lze však říci, že část hodnocených osobností vzbuzuje u více jak třetiny domácí populace kladné emoce, což je v politice žádoucí a z pohledu voleb jim to dává reálné naděje na volební úspěch.

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 14. –21. září 2018 na vybrané skupině 1.975 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

