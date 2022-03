SANEP: V únoru by volby vyhrálo ANO, dění na Ukrajině ovlivňuje voličské nálady i preference

Jak vyplývá z aktuálního měření společnosti SANEP, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 28,7 %, což představuje oproti lednu tohoto roku mírný pokles (0,4 %).

reklama

Na druhém místě by v únoru skončila Občanská demokratická strana v čele s premiérem Petrem Fialou, a to se ziskem 17,3 procentního bodu. Oproti minulému měsíci si občanští demokraté polepšili o 2,6 procentního bodu. Je zřejmé, že se v nynějších preferencích odráží celospolečenská nálada spojená s děním na Ukrajině, a v případě ODS to souvisí s rázným vystupováním a srozumitelnými a jasnými názory jejího předsedy a současného premiéra Petra Fialy.

Třetí pomyslnou příčku v nynějších hypotetických volbách do Sněmovny PČR by nyní obsadilo hnutí SPD Tomia Okamury, a to se ziskem 11,2 procentního bodu, což znamená jen velmi nepatrný pokles voličských preferencí oproti minulému měsíci (0,1 %).

Na čtvrtém místě by nyní koncem února skončilo hnutí STAN pod vedením předsedy a současného ministra vnitra Víta Rakušana se ziskem 9,5 procentního bodu. Oproti výsledkům měření z konce ledna by si tak toto hnutí polepšilo v současné době o 0,3 procentního bodu.

Pátou příčku by pak obsadila strana TOP 09 se ziskem 6,4 %.

Do Sněmovny by se v únoru dostali ještě PIRÁTI, kteří by v nynějším průzkumu společnosti SANEP obsadili šestou příčku, a to s aktuálním ziskem 5,2 procentního bodu, což znamená pokles voličských preferencí oproti konci ledna o 0,2 procentního bodu.

Žádný jiný politický subjekt by se v současné době do Sněmovny PČR nedostal.

Na sedmém místě by v aktuálním měření skončila KDU-ČSL se ziskem 4,6 procentního bodu.

Tříprocentní hranici by v únoru tohoto roku překročila ještě ČSSD se ziskem 3,7 procentního bodu a KSČM (2,4%).

Svobodní a Strana zelených, jakožto strany zastoupené v Parlamentu České republiky a jsou tudíž součástí měření, by nyní získali 2,1 % (Svobodní) a 1,2% (Strana zelených).

Psali jsme: SANEP: V únoru je nejlépe hodnoceným hejtmanem Martin Kuba, nejhůře Zdeněk Hřib SANEP: V lednu by volby s přehledem vyhrálo ANO, Piráti na hraně volitelnosti SANEP: Rezignace Jana Farského a důvěra vládě SANEP: První i druhé kolo prezidentských voleb by v lednu vyhrál Andrej Babiš

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.