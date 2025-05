Zwyrtek Hamplová: Své starosti přenáší stát na obce a města

Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Mám takovou první úvodem dobrou zprávu, že budu velmi krátká, protože všechno, co jsem v podstatě chtěla připomenout, řekl pan kolega Čunek. My se na to díváme, si všímám často z pohledu samospráv, obdobně. Připomenu pouze dvě, tři věci, protože jsem včera s řadou starostů i telefonovala kolem tohoto zákona.

Musím říct, že všechna pro jsou samozřejmě v tom zákoně i dobré momenty, ale většina těch částí nebo těch věcí, které si klade za cíl, jsou špatně upravena, nejsou reálná, aby takto byla realizována. Máme takovou nemoc u nás, že nám nějaké zákony nefungují, nefungují nám třeba lhůty u soudů apod. a myslíme si, že to napravíme dalším zákonem. Není to tak. Pokud tady zaznělo, že obchod s chudobou dostane ránu, domnívám se, že to tak není. Ránu dostanou obce a města, na které to všechno padne. Stát na ně přenáší svoje starosti, když to řeknu lidsky, a budou hledat lidi, kteří to zvládnou.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pokud jsem tu slyšela od pana ministra odpovědi, velmi pečlivě jsem teď poslouchala, které položil pan kolega Čunek, chtěla jsem dát obdobné, tak ty odpovědi mě jenom utvrdily v tom, že mé přesvědčení o tom, že ten zákon je zbytečně překombinovaný, složitý, nákladný, pokud slyším, že až za pět let možná bude rentabilní, bude finančně vyvážený, a slyším, že až bude ve sbírce zákonů, budou se teprve hledat peníze, jak realizovat tento zákon, a připomínám, že ho budou aplikovat obce a města na svých úřadech jako přenesenou působnost, tzn. státní správu.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 1% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8513 lidí

Kolegové ze samosprávy ví, o čem to je. Státní správa, samospráva, lidé to nevnímají. Lidé vnímají ten efekt navenek. Považuji tento zákon opravdu za zbytečně složitý. Padl tady ještě lepší pojem, překombinovaný, od paní kolegyně. Není to naprosto systémové řešení. Jinými slovy, když to řeknu, je to zákon špatný, a pokud se domníváme, že zákonem napravíme další špatné zákony, které v praxi nefungují, připomínám znovu, padl tady rozkaz vyklizení.

Pokud nebudou fungovat soudy, nebudou fungovat lhůty, nám to nepomůže. Pojem nám nepomůže zakotvit do zákona. My se na to díváme tady mnozí pohledem praktiků a dopadá na nás pohled, který je pěkný, který v představě teoretiků může fungovat, ale v praxi fungovat nebude. A jak říkám, četla jsem ten zákon mnohokrát, jsem z oboru, působila jsem jako starostka v samosprávě. Takže znám tyto okolnosti, nájemní smlouvy atd., jak nám trvalo, než jsme někoho vyklidili.

Znám to v praxi a vím, že tento zákon zatíží samosprávu velmi a není to dobře, a vím, že se starostové na to dívají většinou naprosto stejným pohledem. Už teď se křižují a říkají, jak budou školení na to atd. atd. Ptali se mě, zda na to budu školit. Opravdu tento zákon je špatný, složitý, překombinovaný, tady padlo, bude to velmi nákladné. A pokud teď slyším, že až bude schválen, tak se na něj budou hledat peníze, křižuji se též a nemohu ho podpořit. Přikláním se ke kolegům, kteří se k němu zde vyjadřovali negativně.