Hněv. Zprava i zleva. Tabery se bojí o liberální demokracii

Na to, co se děje ve vedení České televize a co to říká o mediální a politické situaci u nás, jestli je naše liberální demokracie vyčerpaná a říká si o vystřídání autoritativnějším režimem, se moderátorka Interview Plus Šárka Fenyková ptala čerstvého laureáta Ceny Karla Havlíčka Borovského a šéfredaktora týdeníku Respekt Erika Taberyho.

Rozhovor odstartovala otázkou na situaci v České televizi, která zůstala bez generálního ředitele. „Ukazuje to, kolik politických a jiných hráčů chce vstupovat do veřejnoprávních médií, a že když se to stane, je to špatně. Když jsme mapovali kořeny krize kolem veřejnoprávní televize, ukázalo se, že to bylo už zakombinované ve zvolení pana Součka ředitelem. Probíhala kolem toho řada zákulisních jednání. Zdá se, že každý si odnesl trochu jiný „slib". Takže ta očekávání byla různá a evidentně nebylo pro něj snadné je naplnit. A pak se to vyhrotilo. Kauzy kolem ředitele – to vydírání, nevydírání atd. – to strašně táhne celou instituci dolů. Hlava v tu chvíli se stává velkou zátěží, myslím, že měl sám odejít. Jeho kolegové to teď mají těžké. Bude teď hodně důležité sledovat, jak radní k další volbě přistoupí, aby se to nezopakovalo. Už se objevily obavy, že tam budou znovu nějaké vlivy. Tahle zkušenost možná povede k tomu, že volba bude transparentnější a snad i trochu věcnější," domnívá se novinář Erik Tabery.

Odvolání generálního ředitele České televize pět měsíců před parlamentními volbami není šťastné. „Ale lepší je problém řešit, když to jde, než čekat. Po volbách by se zase řeklo, že se ředitel mění kvůli nové vládě a je tam nějaké zadání. V Česku vždycky bude nějaké podezření, že se něco hraje. Věřím, že instituce je dostatečně silná uvnitř, aby si uvědomovala, že musí zvládnout volby profesionálně bez ohledu na to, kdo ji řídí. Ale ze symbolického hlediska to samozřejmě dobře není,“ soudí šéfredaktor týdeníku Respekt.

Souček podle Taberyho snižoval důvěryhodnost České televize, a to už delší čas. „Jeho různá vyjádření, zásahy, prapodivné odvolávání Nory Fridrichové, debata kolem toho, argumentace dalších kolegů, náznaky, pak najednou zrušení pořadu, např. Fokus Václava Moravce, jeho vrácení – bylo vidět, že je tam chaos a že se nerozhoduje čistě na základě nejlepšího zájmu instituce. I proto je lepší, když konec přijde, protože by se to jenom prohlubovalo,“ domnívá se novinář. Nervozita v ČT podle něj narůstala. „Ta instituce je obří a strašně důležitá. Tam je opravdu nutné řešit to co nejrychleji a co nejlépe,“ řekl Tabery.

Společnost si chce frustraci vybít na politicích a novinářích

Podle šéfredaktora Respektu žijeme ve fascinující době. „Je to velké dobrodružství. To je tak velká proměna, že ji nejsme schopni úplně pochopit. Od nástupu sociálních sítí se všechno mění tak strašně rychle,“ podivuje se Tabery. Rozšiřuje se podle něj i to, co všechno musí novinář umět. „Dřív někdo psal, někdo natáčel. Dneska je to všechno tak trochu dohromady. O to víc roste význam médií, která si volí těžší cestu, mezi něž patří i veřejnoprávní média,“ uvedl Tabery. I Respekt podle něj patří k typu médií, kde nechtějí jít na všechno povrchně. „Hledáte nějaký kontext, souvislosti, přinášíte reportáže, které sice nestrhnou návštěvnost, ale pokud někdo chce pochopit, co se děje, tak bez souvislostí to nejde. A právě tím, že doba je překotná, nikdy nebyla role médií důležitější, ale zároveň nikdy nebyla média tak zpochybňována jako teď,“ tvrdí novinář.

Politická scéna se podle něj profesionalizovala, ale zároveň se ve společnosti zdvihají radikálnější názory, a to zvedá i radikálnější strany, hnutí, různá uskupení, jimž lze souhrnně říkat dezinformační scéna. „Když to novináři popisují, setkávají se s velmi tvrdou reakcí – ať už osobní, nebo s útoky přes sociální sítě. Je to zachyceno v dokumentu Reportáž psaná na benzínce od kolegyně Ivany Svobodové. Najednou vidíte, co dřív nebývalo. Lidé vám velmi agresivně nadávají, útočí na vás. Propisuje se to i do společnosti,“ zdůrazňuje Tabery.

Lidé se bojí, že jim ukradnou volby

Dalším tématem rozhovoru byly letošní parlamentní volby. Tabery má za to, že budou jiné než obvykle. „Bude to v tolika aspektech výjimečná volba. Stále je ruská válka proti Ukrajině, ve společnosti jsou silně vzedmuté emoce, což je vidět na různých výzkumech,“ řekl novinář a připomněl, že 54 % procent lidí si myslí, že vláda zmanipuluje situaci před volbami, aby si udržela moc. „To je špatná vizitka pro společnost. Budeme chtít být víc v jádru Evropy, které se přesouvá mezi země, jež chtějí pomáhat Ukrajině? Nebo se dostaneme na okraj?“ ptá se Tabery.

Bude se hrát o osud liberální demokracie. „Stěžujeme si na spoustu věcí, ale jedna z výsad, kterou máme, je, že Česko je demokratická země. Máme obrovské množství problémů, ale máme nezávislý Ústavní soud, nezávislou policii. To jsou aspekty, o kterých na Slovensku nemohou mluvit, že je mají. Máme dobrý základ a teď je otázka, jestli to budeme rozvíjet, nebo budeme ustupovat. Cítím ten tlak. Na Ústavní soud jim teď chodí obrovské množství negativních reakcí. Některá uskupení tvrdí, že jim ukradnou volby. Už teď probíhá atak na prvky liberální demokracie,“ domnívá se šéfredaktor Respektu.

Ve chvíli, kdy země i přes potíže, které má, je stabilní, a to i ekonomicky, alespoň ve srovnání s jinými zeměmi, není problém v tom, že by se Česko zbláznilo. „Potřebujeme zlepšovat aspekty, které budou pomáhat lepší kvalitě života. Debata se ale vede nesmyslně o počtu pohlaví, objevují se zástupné problémy, např. že liberálové chtějí něco ukrást,“ podivuje se Tabery.

Liberální demokracie se dosud nevyčerpala, ale má jednu nevýhodu – není dokonalá, stojí a padá s tím, jak je společnost aktivní. „Možná se vyčerpalo naše očekávání,“ připustil novinář. Svět podle něj řeší velké problémy. Nemalá část společnosti si myslí, že by se to mělo řešit nějak jednodušeji a rychleji. „Rozumím té netrpělivosti, ale spíš bych přemýšlel o tom, jak pomáhat lidem, aby se jim žilo lépe, aby se cítili bezpečněji. Liberální demokracie umožňuje, aby se to mohlo posouvat k lepšímu. To je její největší výhoda,“ soudí Tabery.

Zamyslel se také nad otázkou, jestli stranám chybí výrazné osobnosti, vůdcové. „Když se podíváme do historie, tak demokratický svět měl hodně výrazných osobností. Výzkumy ukazují volání po osobnosti ne v parametrech liberálních, ale trochu autoritářských. Hodně se mluví o tom, že západní svět prochází krizí elit,“ řekl novinář. Prokázaly to podle něj i americké volby. „Silná, charismatická osobnost může systém hodně posunout někam, kde být nemá,“ varuje Tabery. Výraznou osobností byl podle něj prezident Miloš Zeman, jenž několikrát výrazně překročil své pravomoci. „Společnost si musí říct, jestli by chtěla takového lídra,“ zamyslel se šéfredaktor Respektu. Připustil však, že i liberální demokracie potřebuje osobnosti, které budou natolik přesvědčivé, aby dokázaly vysvětlit a obhájit před veřejností, že systém funguje tak, aby se lidem lépe žilo.

Politici jako Donald Trump dokážou drsně mluvit, ale vlastně to moc neumí. „Ameriku Trump dostal na práh ekonomické krize, pokazil vztahy s řadou zemí,“ zdůraznil Tabery a připomněl, že fotky českých politiků s červenými čepičkami už zmizely. Pravděpodobnost, že strany vládní koalice předběhnou voliči aktuálně favorizované hnutí ANO, je velmi malá, ale ještě se může stát něco, co sehraje zásadní roli. „Rozdíl nakonec nemusí být tak velký,“ soudí novinář.

Otázkou však je, které strany radikálního voličského jádra, se dostanou do Parlamentu. „Dnes je úplně jedno, jestli člověk je vlevo, nebo vpravo. Komunisté kandidují s konzervativci. To je jen společný hněv proti něčemu. Kdyby se všechny tyto strany dostaly do Parlamentu, tak už mluvíme o úplně jiném Česku. Vůbec si nemyslím, že ANO touží po vládě s SPD. Andrej Babiš však bude chtít vládnout. Když mu nic jiného nezbyde, tak se domluví s SPD,“ řekl Tabery a nevyloučil, že některá ze současných vládních stran nebude stát o to, aby vládlo SPD s ANO, a raději sama půjde do koalice s ANO. Nebo budou předčasné volby. Scénářů je celá řada. „Myslím si, že ANO by se rádo vyhnulo koalici s SPD. Jejich snem jsou Motoristé,“ řekl šéfredaktor Respektu.