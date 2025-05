Zeman zchladil Fialu i Pazderkovou a řekl své o Pavlovi

Pane prezidente, s jakými pocity jste sledoval zprávy o dlouhém telefonátu mezi prezidenty Trumpem a Putinem? Prezident USA poté neskrýval optimismus… Jde o správný posun v mírovém procesu?

Z detailů, které kolem byly zveřejněny, mě nejvíc zaujala skutečnost, že Putin vyšel ze své ulity a poskytl tiskové sdělení o obsahu tohoto telefonického jednání, a to dokonce dříve, než tak učinil Trump. Mohlo by to svědčit o tom, že jednání jde správným směrem.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 1% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7184 lidí

Mnozí evropští představitelé jsou z nadšeného vyznění telefonátu v šoku. Co pro Evropu může znamenat, že ji Trump zcela obchází a náš kontinent nemá žádné slovo?

Evropská unie měla tři roky na to, aby iniciovala jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a teď dohání vlak, který jí de facto ujel. Nicméně za základní krok považuji přímé jednání Trumpa s Putinem. Čím dříve k němu dojde, tím lépe.

A co naše země? Dle řady kritiků je v rámci působení současné vlády odříznuta od světového dění ještě víc a její zahraniční politika je bezvýznamná či dokonce neexistující. Pakliže by tomu tak bylo, dovede to budoucí nová vláda změnit?

Pokud jde o vztahy se Spojenými státy, lze zaznamenat vlídné přijetí Patriotů pro Evropu na Trumpově inauguraci.

Po vítězství Donalda Trumpa v listopadových volbách loni se Evropou prohnala vlna nadšení v kruzích národně a konzervativně orientovaných i z důvodu, že toto vítězství může být důkazem, že velká změna je možná a mohla by časem přijít i do Evropy. Nebylo to nadšení předčasné?

Nadšení bylo poněkud zchlazeno tím, před čím jsem varoval, a to je Trumpův protekcionismus, který se projevil zejména v celní válce. Jsem nicméně rád, že se akciové trhy už do jisté míry uklidnily a kromě toho se začaly uzavírat s jednotlivými zeměmi obchodní dohody. Nejdříve s Velkou Británií a potom i s dalšími zeměmi. Takže celkový vývoj vnímám pozitivně.

Fotogalerie: - Jízda s Babišem

Koalice SPOLU pod vedením Petra Fialy slavnostně zahájila kampaně a oznámila turné po České republice, kdy premiér Fiala začal vystupovat s herečkou Pazderkovou. Pomůže jim to?

Obávám se, že Fialovi nepomůže už vůbec nic. Platí přísloví, že zoufalí lidé dělají zoufalé činy.

Pravdou ale je, že několik posledních průzkumů přisuzuje SPOLU mírný růst…

To jsou desetiny procenta a výzkumy se liší.

Když hovoříme o výzkumech, jeden z těch posledních ukázal propad Motoristů a to až na zhruba 3,5 procenta. Může za to aféra kolem rychlé jízdy Filipa Turka a následné zdůvodňování, jak to bylo?

Ano a říkal jsem na XTV, že Turkovi se promine, že jel 230 kilometrů v hodině, ale měl by se omluvit za to, že nemluvil pravdu ohledně toho, že to byla plzeňská dálnice D5, nikoli dálnice v Německu.

Fotogalerie: - Motoristé sobě, rozumíme době

Mimochodem, co by podle vás mohli Motoristé dělat, aby kampaň přesměrovali ve svůj prospěch?

Rozhodně by to neměli chtít vymlčet, protože Turkova opozice to využije. A jak už jsem řekl, lidé prominou, když se člověk omluví. Když se neomluví za vyloženou chybu, tak ho přestanou brát vážně.

Ve vztahu k volbám ozval váš nástupce Petr Pavel s tím, že nemusí jmenovat za členy vlády ty lidi, kteří podle něho nebudou hájit ukotvení ČR v NATO a EU. Vy jste sám z jiných důvodů odmítal některé ministry. Jak se díváte na argumenty současného prezidenta?

Často mi bylo vyčítáno, že odmítám jmenovat některé ministry, jak říkáte. Nyní Petr Pavel přejímá můj styl vládnutí.

Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5587 lidí

Neptám se ani tak na styl, jako na jeho zdůvodnění. Je na místě?

Sám jsem odmítal jmenovat ministry z důvodu jejich nedostatečné odborné kvalifikace. Respektoval jsem jejich názory, ale požadoval jsem, aby měli dostatečnou praxi, dostatečné zkušenosti a dostatečné vzdělání. V případě Petra Pavla budou důvodem pro odmítnutí některých ministrů jejich odlišné názory, nikoli nízká kvalifikace.

A to je v pořádku, nebo ne?

To není v pořádku.

Rumunské prezidentské volby dospěly do finále a oproti výsledkům prvního kola překvapivě zvítězil liberální kandidát. Již se objevily pochybnosti, které přiživil zakladatel Telegramu, který je prý ochoten svědčit o vměšování Francie do voleb. Co na to říkáte?

Každý politik by měl přiznat, že je něčím překvapen. Já jsem byl překvapen druhým kolem prezidentských voleb v Rumunsku. Sečetl jsem si hlasy pro dva další Simeonovy protikandidáty a ani tento součet nevedl k tomu, že by ho přeskočili. Poté jsem si všiml, že poražený kandidát nejdříve volby neuznal, pak je uznal a pak je zase neuznal. Jaký závěr z toho mám vyvodit? Lze vyjádřit jedním stručným konstatováním. Rumunsko opravdu patří na Balkán.