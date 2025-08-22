SPÚ: Výstavbu bytových domů pro lidi, kteří přišli o bydlení při povodních

Pozemky na město bezplatně převede Státní pozemkový úřad (SPÚ). Město Jeseník tak bude moci pro své občany vybudovat až 50 bytů. Materiál dnes schválila vláda. Už dříve SPÚ převedl bezplatně na Jeseník a další povodněmi zasažené obce jiné pozemky pro popovodňovou výstavbu.
„Společně s vedením Státního pozemkového úřadu a ve spolupráci s městem Jeseník jsme vytipovali další vhodné pozemky ve vlastnictví státu. Jsou na území města mimo záplavová území a jsou vhodné pro výstavbu bytových domů,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Jde o státní pozemky v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je převede na Státní pozemkový úřad a ten je bezúplatně převede na město Jeseník. Původně měly pozemky sloužit pro stavbu regionální pobočky České správy sociálního zabezpečení. Tato stavba už ale díky digitalizaci není potřebná.
Jeseník zde postaví bytové domy s kapacitou až 50 bytů různých dispozic (1+kk, 2+kk, 3+kk) pro obyvatele postižené povodněmi. Podle územního plánu je na převáděných pozemcích možná výstavba bytových domů. Technická infrastruktura je v místě už připravena, dostupná je vodovodní síť, kanalizace, elektroinstalace, plynovod, přístupové komunikace i centrální zásobování teplem. Stavba musí začít nejpozději do dvou let a byty musí být zkolaudovány do 5 let. Pozemky zůstanou ve vlastnictví města.
Přímo ve městě Jeseník povodeň v září 2024 zasáhla přes 800 domácností, z toho ve zhruba 250 vyplavila obytné prostory. Část obydlí se již podařilo obnovit, ale mnoho z nich je stále neobyvatelných. Město proto neprodleně hledá způsoby, jak občanům zajistit náhradní bydlení.
Město Jeseník uzavřelo až dosud se Státním pozemkovým úřadem dvě smlouvy o bezúplatném převodu 15 pozemků o celkové souhrnné výměře 1,5 hektaru, které mají sloužit pro výstavbu bydlení občanů postižených povodněmi. Pozemky, na které již byly uzavřeny smlouvy a jejichž převod do vlastnictví města již probíhá, jsou určeny pro individuální výstavbu, a to zejména z důvodu jejich velikosti, kapacity dostupné infrastruktury, urbanistického hlediska a omezené možnosti parkování.
autor: Tisková zpráva