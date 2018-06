Sdružení českých spotřebitelů: Dosáhli jsme na členství ve správní radě EFSA

Pro SČS jsou oblasti kvality a bezpečnost i výrobků a služeb prioritou a předmětem řady aktivit a ve vztahu k potravinám je tomu tak zvláště. Jsme proto velmi rádi, že můžeme partnerům i veřejnosti sdělit, že bylo dosaženo tak výrazného úspěchu na mezinárodním poli.

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Úřad se sídlem v italské Parmě byl zřízen s cílem poskytovat vědecké poradenství a podporu pro právní předpisy a politiky Společenství ve všech oblastech, které mohou mít přímý či nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv, a rovněž v těsně souvisejících otázkách v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a ochrany rostlin. Je nezávislým zdrojem informací o všech záležitostech v těchto oblastech a zabezpečuje sdělování o riziku. V rámci svého poslání rovněž poskytuje vědecké poradenství v otázkách výživy, zejména z hlediska právních předpisů Společenství, a geneticky modifikovaných organismů, včetně nových potravinářských technologií. EFSA má vlastní odborné pracovníky, ale je ho práce je podporována i sítí příslušných organizací a expertů z členských států EU.

Důležitým článkem řídicí struktury EFSA je správní rada. Je 14členná, takže zdaleka není automatické zastoupení každého členského státu. Její členové jsou jmenováni tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň odborné kvalifikace, široký rozsah odpovídajících odborných znalostí a současně co největší zastoupení ze zeměpisného hlediska v rámci Unie. Kromě toho musí mít čtyři z členů správní rady „zkušenost s působením v organizacích zastupujících spotřebitele a jiných zájmových skupinách v rámci potravinového řetězce“. Sedm členů správní rady je letos v pololetí nahrazeno. Poté, co na počátku roku byl do užšího výběru kandidátů (14 hlav na seznamu) zařazen i kandidát za ČR, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, bylo nyní oznámeno, že byl do správní rady EFSA vybrán a schválen.

Nový člen správní Rady EFSA Libor Dupal k tomu sděluje: „Je to nepochybně závazek zastupovat na takové úrovni české i evropské spotřebitele. Musím vyjádřit poděkování Ministerstvu zemědělství i Stálému zastoupení ČR při EU, neboť bez jejich podpory a zapojení by tohoto úspěchu nemohlo být dosaženo. Tématu kvality a bezpečnosti potravin se v rámci SČS, Ka binetu pro standardizaci, České technologické platformy pro potraviny a dalších věnuji řadu let, takže je co zúročovat. S médii budu v příštích letech rád v úzkém kontaktu. Veřejnost budu průběžně informovat na stránkách www.spotrebitel zakvalitou.cz.“

autor: Tisková zpráva