Sdružení místních samospráv: Druhý ročník soutěže OBEC 2030 vyhrála obec Červená voda.

Sdružení místních samospráv na své letošní Celostátní konferenci mimo jiné vyhlásilo výsledky soutěže o nejinovativnější obec v oblasti udržitelné energetiky a environmentální odpovědnosti v rámci projektu OBEC 2030. Do soutěže se přihlásilo celkem 38 obcí. Zvítězila obec Červená voda se svým projektem návratu vody do krajiny.

Sdružení místních samospráv se soustavně věnuje motivaci a podpoře obcí a měst v souvislosti s rozvojem udržitelné energie. Nejnověji prostřednictvím projektu OBEC 2030, který na podporu inovativních řešení pro samosprávy vytvořilo SMS ČR spolu s partnery ze sféry businessu i státní správy. Do letošního druhého ročníku soutěže se přihlásilo 38 obcí, ze kterých vzešlo 10 finalistů a následně 6 oceněných projektů z oblasti elektromobility, udržitelné výroby energií a šetrného nakládání s nimi, hospodárné nakládání s vodou apod. Absolutním vítězem se stala obec Červená voda za naprosto unikátní projekt environmentální strategie a návrat vody do krajiny prostřednictvím revitalizace nivy a tvorby mokřadů. Obec získala od Škoda Auto plně elektrické vozidlo Škoda Enyaq k bezplatnému ročnímu užívání.

„Každé z těch řešení mělo něco, u čeho jsem si řekla – to bych chtěla i v naší obci, to bych doporučila ostatním. Jsou to příklady dobré praxe, které se snad i díky projektu Obec2030 posouvají i do dalších obcí,“ řekla po předání ocenění předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková. Sdružení místních samospráv ČR bude i nadále usilovat o to, aby stát maximálně podporoval menší obce a města v inovativních projektech včetně oblasti udržitelné energetiky. „Mají-li samosprávy pomoci při řešení energetické krize, a to nejen krátkodobě, je nutné, aby stát nepřekážel šikovným představitelům obcí v rozvoji komunitní energetiky a dalších chytrých projektů s obnovitelnými zdroji. Proto jsem ráda, že snad i díky našemu tlaku je od minulého pátku v připomínkovém řízení novela energetického zákona, která obsahuje zavedení energetických společenství. Ministr průmyslu tak splnil svůj slib,“ konstatovala E. Olšáková.

Kompletní přehled ocenění v soutěži OBEC 2030:

Obec Červená voda – projekt environmentální strategie a návrat vody do krajiny

prostřednictvím revitalizace nivy a tvorby mokřadů.

Obec Trojanovice – strategický plán komunitní energetiky pro malou obec, včetně zdrojů energie a lokální distribuční soustavy.

Obec Kněžice – projekt rozšiřování zdrojů soběstačných řešení první soběstačné obce ČR.

Obec Okrouhlice – čerpání vody do kopce pomocí energie získané ze slunečního záření.

Město Lovosice – projekt dobíjecí stanice elektromobilů napájené výhradně čistou energií z vodní elektrárny.

Obec Střeň – kombinované využití sluneční energie pro provoz ČOV, užitkovou dopravu i služby cyklistům.

