Severočeská vodárenská společnost diskutovala s akcionáři o fungování nového modelu vodárenství

Poslední ze série tří jarních aktivů SVS proběhl v Chomutově. Jemu předcházelo pondělní setkání s akcionáři v Liberci a středeční v Ústí nad Labem. Představitelé měst a obcí byli na aktivech seznámeni s podrobnostmi, jak by mělo vodárenství na severu Čech fungovat od 1. 1. 2019, kdy skončí působení společnosti Veolia v provozní společnosti SčVK a SVS se stane jejím vlastníkem.

„Od 1. ledna 2019 začne na severu Čech fungovat vodárenství v tzv. vlastnickém modelu se servisním prvkem. Cílem druhé etapy projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ bylo nastavit parametry tohoto nového modelu a jarní aktivy sloužily hlavně k tomu, abychom akcionáře seznámili s tím, kam jsme se v jednáních za osm měsíců posunuli. Stručně to lze shrnout tak, že jsme těsně před cílovou páskou a zbývá jen doladit některá cenová ujednání,“ říká předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

„Pokud bych měl shrnout to nejdůležitější, co dohoda a celý projekt přinese, zcela zásadní jsou tyto čtyři body: 1) Voda, respektive provozování vodárenské infrastruktury, se po 25 letech vrací do českých rukou. 2) Města a obce budou mít prostřednictvím SVS pod kontrolou veškeré finanční toky. 3) Celá transakce a transformace se odehraje bez toho, aniž by bylo kvůli tomu nutné zvyšovat vodné a stočné. 4) Servisní smlouva garantuje zachování současných pracovních míst, nikdo tedy nepřijde o práci,“ vysvětluje Tomáš Indra.

Někteří akcionáři již před konáním aktivů projevili detailnější zájem o projekt a přivítali nabídku vedení společnosti ke společnému projednání u kulatého stolu.

„Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ je komplexní a ojedinělý projekt. Považujeme za velice důležité, aby naši akcionáři měli o projektu maximum možných informací, a snažíme se jim proto jednotlivé kroky detailně vysvětlovat. “ říká Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Z celkového počtu 458 akcionářů se setkání zúčastnilo 162 představitelů měst a obcí, tj. 35,4 %.

autor: Tisková zpráva