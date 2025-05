Brutální síla, kladiva. Petr Kolář v ČT soptil, jak na Rusy

Příměří by mohlo být nebezpečné – pro Putina

Petr Kolář se zamyslel nad otázkou, co by pro Rusko znamenalo ukončení války na Ukrajině a nastolení míru. Jeho odpověď byla velmi jednoznačná. „Podstatná věc, kterou si musíme připustit, je, co by tím ukončením konfliktu Rusko získalo. Tím příměřím a celkově nastolením míru by se Rusko mohlo dostat do velmi těžké vnitropolitické situace. A já si myslím, že si to Putin uvědomuje,“ řekl Kolář v pořadu Interview ČT24.

„Ruská demografie, ekonomika – to vše je vlastně dnes v zoufalém stavu a zhoršuje se to. A pokud by válka skončila, tak si představte tu situaci, když se vám ti veteráni začnou vracet z té války, kde mají poměrně slušné platy. Najednou ta ruská ekonomika by je nedokázala vstřebat. Zůstali by bez práce. Neměli by ty peníze, na které si zvykli. Přitom jsou zvyklí používat násilí na to, aby dosáhli svých cílů,“ pokračoval Kolář.

A zdůraznil, že Putin zná osudy svých předchůdců. „No, to není úplně hezká vyhlídka pro současného ruského prezidenta. On také ví, jak ti ruští vládci často končívali v minulosti. Takže udržováním konfliktu udržuje sebe u moci a drží Rusko pohromadě. Rusko, které se vnitřně rozpadá,“ prohlásil Petr Kolář v České televizi.

Bývalý velvyslanec Petr Kolář upozornil, že Vladimir Putin dál hraje svou strategickou hru – navenek předstírá ochotu k jednání, zatímco ve skutečnosti klade podmínky, které nemůže Ukrajina nikdy akceptovat. „Není důvod, aby Vladimír Putin nějak měnil svoji taktiku, která mu zatím vychází. Vede hovory s Donaldem Trumpem, tváří se, že chce jednat, ale přitom si klade nesplnitelné podmínky a požadavky, o kterých ví, že je Ukrajina nemůže splnit. Zároveň se snaží Trumpa udržet v jakémsi módu toho prostředníka,“ zmínil Kolář.

Ruská ofenziva může přijít s lepším počasím

Podle Koláře se Kreml nespokojí se statickým stavem konfliktu. Naopak, Rusko může chystat další rozsáhlý útok. „Zdá se, že Vladimír Putin se připravuje na masivní ofenzivu, jak se blíží lepší počasí. Spíš to vypadá tak, že se chystá konsolidovat síly a na Ukrajinu vlítnout ještě větší silou,“ vyjádřil svůj názor Petr Kolář.

Pozastavil se nad rolí Donalda Trumpa v rozhovoru s Vladimirem Putinem. Podle Koláře prezident USA věří, že ho jeho ruský protějšek nezradí. „Trump doufá, že se svým skoro přítelem Vladimírem Putinem se nakonec domluví.“

Petr Kolář: Na Rusy platí jen brutální síla

Bývalý diplomat přiznal, jak by sám radil Trumpovi před telefonátem s Putinem, kdyby byl součástí jeho týmu. „Je to to samé jako s naším panem prezidentem – říkám mu, co si myslím. Buď to vezme, nebo ne. Poradil bych mu, ať nastoupí brutálně a ukáže brutální sílu. Ať jde vpřed s kladivy. To je totiž to jediné, čemu Rusové rozumějí,“ míní Petr Kolář.

„Jediný způsob, jak udržet agresory v patřičných mezích, je dát jim jasně najevo, že máme sílu se nejenom bránit, ale také udeřit tak, že je to bude sakra bolet,“ doplnil.

Prezident USA Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin spolu v pondělí odpoledne telefonovali. Hovor trval více než dvě hodiny a podle ruské státní agentury TASS jej Putin označil za „velmi obsažný, otevřený a užitečný“ .„Rozhovor proběhl, trval více než dvě hodiny,“ řekl Putin. „Byl velmi věcný a velmi upřímný a celkově, podle mého názoru, v tomto ohledu velmi užitečný,“ řekl Putin.

Ruský prezident po jednání prohlásil, že Rusko je připraveno spolupracovat s Ukrajinou na memorandu o budoucích mírových rozhovorech.

Trump oznámil chystaný telefonát s Kremlem už v sobotu na své sociální síti Truth Social. A že hlavním tématem bude zastavení krveprolití, které si podle něj každý týden vyžádá přes 5 tisíc životů ruských a ukrajinských vojáků. Oznámil také záměr jednat s Volodymyrem Zelenským a s různými členy NATO.

Telefonický rozhovor mezi vedoucími představiteli Ruska a Spojených států byl již třetím od začátku roku.

Kreml uvedl, že se jednalo o „důležitý rozhovor v návaznosti na rozhovory, které se uskutečnily v Istanbulu“. O tři dny dříve byl v Istanbulu obnoven přímý dialog mezi delegacemi Ruska a Ukrajiny. Ten byl v roce 2022 z iniciativy Kyjeva na návrh Západu přerušen. Nyní se ruská a ukrajinská delegace dohodly na výměně válečných zajatců ve formátu 1000 za 1000, na písemném představení své vize možného budoucího mírového uspořádání, na jejím podrobném specifikování a na pokračování vyjednávacího procesu.

