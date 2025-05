Pastuchová (ANO): Dětské skupiny? Nějak se to zvrtlo

Dětské skupiny pomáhají rodičům, aby se mohli vrátit dříve do práce. A stát by právě proto měl podporovat dětské skupiny. Alespoň tak jsem to vždycky vnímala. Teď se to ale nějak zvrtlo.

Ministr Jurečka (ten, co by měl za dětské skupiny bojovat) prosadil, že jim příspěvek na provoz najednou není vyplácen zálohově, ale nově až zpětně. Dětské skupiny ovšem ze zákona nemohou být výdělečné, provozovatelé tak jejich provoz platí ze svého. A jsou teď v situaci, kdy se vlastně jen modlí, aby jim stát peníze poslal včas, tedy nejpozději 20.června. Záruku ovšem nemají.

Za sebe můžu slíbit, že situaci sleduji a budu se jim snažit pomoct.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



