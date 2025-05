Český rozhlas: Vítězství v soutěži skladatelů

Laureátkou 71. ročníku International Rostrum of Composers se v kategorii Skladatelé do 30 let stala česká skladatelka Darja Kukal Moiseeva. Porotu složenou z 18 rozhlasových delegátů ze 4 kontinentů oslovila nahrávka její kompozice Calmness II pro klarinet a vibrafon. Vznikla v období 2022-23 a na jejím provedení se podíleli vynikající hudebníci Anna Paulová a Štěpán Hon.

„Český rozhlas tak slaví další úspěch na této mezinárodní odborné platformě, která prezentuje díla současných skladatelů. Po loňském umístění skladby Františka Chaloupky Allegory of the Cave II, která se stala během roku druhou nejvysílanější kompozicí z této přehlídky, je 1. místo v kategorii pro mladé skladatele skvělou vizitkou. Skladba Calmness II slaví dvojnásobný úspěch, protože se ještě navíc dostala do výběru devíti tzv. Doporučených děl, určených pro světové rozhlasové vysílání a provozování na koncertních pódiích, což se za dobu existence přehlídky stává poprvé. Český rozhlas se tak znovu úspěšně zařazuje mezi veřejnoprávní média, která kontinuálně podporují soudobou skladatelskou tvorbu,“ uvedla hudební dramaturgyně ČRo a delegátka přehlídky IRC Lucie Hradilová.

„Jsem nesmírně vděčná, že má skladba Calmness II pro klarinet a vibrafon byla oceněna v mezinárodní skladatelské přehlídce 71st International Rostrum of Composers. Cítím velkou radost a zároveň velkou zodpovědnost být držitelkou takové krásné ceny! Chtěla bych moc poděkovat interpretům Aničce Paulové a Štěpánovi Honovi, kteří mé skladbě věnovali svůj čas, energii, péči a vtiskli do ní svou vlastní hudební osobitost. Je až neuvěřitelné, jak moc jsme spolu rezonovali jak po hudební, tak i lidské stránce,“ uvedla Darja Kukal Moiseeva.

„Do této kompozice promítám klid. Na chvíli setrvat v přítomném okamžiku, užívat si poklid v dnešní rychlé době, zaposlouchat se do melodie, souzvuků a barvy obou nástrojů… Skladba může působit meditativním dojmem, což vůbec není na škodu. Jedná se o narůstající formu. Z melodického unisona se v průběhu skladby přechází do vícezvuků. Zabývám se zvukovým propojením dvou nástrojů, z nichž jeden je laděn temperovaně. Východiskem hudebního světa mi v této skladbě byl výběr několika multifonik, ze kterých se odvinul tónový výběr, se kterým v průběhu skladby pracuji,“ upřesňuje skladatelka, která je absolventkou Pražské konzervatoře (skladba u Jiřího Gemrota), Hudební akademie múzických umění v Praze (u Jana Duška). Skladatelské umění pak měla také příležitost rozvíjet na studijní stáži na rakouské Kunst-Universität Graz (u Annesley Black) a v soukromém studiu skladby u Klause Langa.

Vítěznou skladbou kategorie General se stalo dílo THE WHITE BIRDS (2024) pro smyčcové trio od lotyšské autorky Gundegy Šmite.

Na letošní mezinárodní skladatelské tribuně se sešli zástupci 22 národních rozhlasových sítí ze čtyř kontinentů, kteří představili 42 děl, vytvořených během pěti let posledních let. Výsledky letošního ročníku Rostrumu byly vyhlášeny na tiskové konferenci ve Studiu 26 Rádia Slovinsko.

Během svého pobytu v Lublani měli delegáti International Rostrum of Composers možnost seznámit se s širokým spektrem místní soudobé hudební scény včetně tradičního rozhovoru se skladateli, na němž vystoupili: Matej Bonin, Neville Hall, Tilen Lebar, Nina Šenk, Larisa Vrhunc a Vito Žuraj, a dále vyslechnout prezentaci k 80. výročí založení Společnosti slovinských skladatelů i koncerty Slovinské filharmonie a Symfonického orchestru RTV Slovinsko.