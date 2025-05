Hospodářská komora: Reprezentace ČR na soutěži EuroSkills

Do 9. bienále odborných dovedností EuroSkills se letos zapojí 700 účastníků z 33 evropských zemí. Českou republiku bude reprezentovat 14 mladých profesionálů v 11 soutěžních oborech. Za Českou republiku budou reprezentanti bojovat v oborech: podlahář, parketář, obkladač, malíř/lakýrník/dekoratér, instalatér/topenář, elektromechanik chladících zařízení, mechanik nákladních vozidel, CNC frézař, webnávrhář, mechatronik, Průmysl 4.0, podpora podnikání.

„Ničeho jsem nenabyl lehce, každá věc mě stála nejtvrdší práci. Nehledejte lehké cesty. Ty hledá tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam.“ Tímto citátem slavného podnikatele Tomáše Bati přivítal v Brožíkově síni Staroměstské radnice závodníky, jejich podporovatele, a další hosty prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Ten také vylíčil své dojmy z minulého ročníku EuroSkills v roce 2023 v Gdaňsku, kde byl osobně přítomen: „Musím říct, že to na mě udělalo silný dojem. Od té doby jsem podporovatelem a považuji se za součást této komunity.“

Prezident Hospodářské komory také poděkoval odborným partnerům, školám a firmám, zástupcům cechů a společenstev, ale i obcím, krajům a dalším partnerům za jejich podporu. „Zvláštní poděkování patří Českomoravské konfederaci odborových svazů, s níž jsme uzavřeli memorandum. Také bych rád zmínil spolupráci s brněnskými veletrhy, kde se konal první ročník CzechSkills. A na závěr mi dovolte poděkovat Letišti Praha, které se stalo národním partnerem CzechSkills a EuroSkills. Je to pro nás výjimečné a velmi si této spolupráce vážíme,“ doplnil Zdeněk Zajíček.

„Na letošní EuroSkills máme z celkových 38 soutěžních oborů zastoupení téměř ve třetině z nich, což je skvělý výsledek a jasný signál, že máme co nabídnout. Těší nás také silný týmový duch – účastníci se podporují, sdílejí zkušenosti z minulých ročníků a posouvají se dál,“ doplnil viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

Soutěžní klání se koná každé dva roky. V letošním roce proběhne v největším skandinávském kongresovém centru v dánském Herningu. Reprezentanti evropských států se zde utkají v celkem 38 oborech, mj. malířství, opravě automobilů, kuchařských dovednostech, ale i v ICT projektech nebo grafickém designu. Sledovat je bude moci až 100 000 tisíc diváků každý soutěžní den. Trojice nejlepších soutěžících v každém oboru získá bronzové, stříbrné a zlaté medaile. Zároveň všichni, kteří dosáhnou v celkovém hodnocení minimálně 700 bodů z 800 možných, budou oceněni za profesionální výkon titulem „Medaillon of Excellence“.

„Prestiž je obrovská. Jde v podstatě o obdobu olympijských her nejen v technických, řemeslných, ale i moderních dovednostech v oblasti služeb a sociální oblasti. O prestiži akce vypovídá i přístup okolních zemí k této události, kdy je běžnou praxí, že se na soutěži objeví nejvyšší představitelé země, “ uvedla Romana Nováčková, hlavní organizátorka českého CzechSkills a EuroSkills, která je za Českou republiku hlavní technickou delegátkou výpravy.

Na přípravě soutěžících z ČR a jejich odborném vedení se podílejí nejen řemeslné cechy a oborové asociace zastřešené Hospodářskou komorou a partnerské firmy, ale také vzdělavatelé a podnikatelé. Do dánského Herningu Hospodářská komora společně se Svazem chladící a klimatizační techniky připravuje výpravu autobusu podporovatelů / fanoušků až s šedesáti místy.

EuroSkills 2025 se zúčastní:

Klimeš Ondřej je teprve devatenáctiletý soutěžící ze Sklené nad Oslavou, který bude v sektoru výroba a strojírenství reprezentovat obor Mechatronik. K oboru jej přivedla vášeň v budoucnu stavět nové stroje.

Vejlupek Tomáš ze Žďáru nad Sázavou bude reprezentovat obor Mechatronik za sektor výroba a strojírenství. Obor si vybral na základě svých zájmů a toho, že měl touhu realizovat zajímavé projekty.

Češka Martin z Lomnice u Tišnova bude ve svých dvaadvaceti letech v sektoru výroba a strojírenství reprezentovat obor CNC frézař. Co jej k němu přivedlo? Vidina stále se posouvající techniky, a tedy nutnost se stále rozvíjet, učit novým věcem a zlepšovat se.

Balnar Dominik bude na soutěži EuroSkills reprezentovat Cech obkladačů, konkrétněji pak obkladače z Měšic. Řemeslo si zvolil poté, co během kompletní rekonstrukce jeho domu viděl, co to obnáší a jak taková práce vypadá v praxi. To jej přesvědčilo o tom, že chce pracovat v tomto oboru. Stavebnictví celkově vnímá jako široký a pestrý sektor, který má co nabídnout.

Sláma Petr z Ivančic jede do Dánska za sektor stavebnictví, pod Cechem topenářů instalatérů ČR, za obor Instalatér topenář. K řemeslu ho přivedl jeho tatínek a nejvíce ho na něm baví to, že je každá zakázka jiná a pokaždé se setká s jiným problémem.

Zbirovský Matyáš z Hradce Králové bude reprezentovat moderní obor WEB návrhář za sektor ICT. Tento obor jej chytil už na základní škole, kde si jako volitelný předmět vybral právě IT a naučil se tak základy tvorby webových stránek. Od té doby se už jen zlepšuje.

Vykydalová Monika, jediná reprezentantka Malířka a dekoratérka ze Starovic, bude soutěžit v sektoru stavebnictví a stavebnických technologií. Už jako malou ji bavilo malovat, a tak byl obor jasnou volbou. Moniku baví, že je malířství kreativní a rozmanité, a naopak největší výzvou je pro ni práce ve výškách.

Kudláček Jan z Dobrušky bude reprezentovat za sektor stavebnictví a stavební technologie reprezentovat obor Elektromechanik chladírenství. K němu jej přivedl jeho otec, který pracoval na vývoji tepelných čerpadel. Jana na chlaďařině baví různorodost, poznávání nových zařízení a také hledání závad.

Firla David pojede do Dánska z Havířova, za obor Podpora podnikání ze sektoru Služeb. David si na svém oboru cení možnosti seberozvoje a také toho, že svůj um může využít jak u neziskových organizací, v nichž momentálně figuruje, tak i třeba ve vlastní stavební firmě.

Skokan Kryštof je teprve osmnáctiletý reprezentant Podpory podnikání za sektor služeb. Na EuroSkills vyjede z obce Dobré a obor, který bude zastupovat si vybral na základě školní aktivity.

Dobiáš Zbyněk ze Žďáru nad Sázavou bude reprezentovat sektor výroba a strojírenství, konkrétně obor Průmysl 4.0. K němu jej přivedl zájem o moderní technologie.

Pazour Matyáš bude na EuroSkills 2025 reprezentovat Průmysl 4.0 za sektor výrobu a strojírenství z Přibyslavy. Tento obor si vybral proto, že jej baví něco budovat, stavět a řídit nejrůznější projekty.

Hulec Marián je slovenský podlahář, parketář, reprezentující Českou republiku za sektor stavebnictví a stavební technologie. K řemeslu jej přivedla otcova firma, ale také to, jak je práce různorodá a tím pádem i zábavná.

Joska Michal pojede reprezentovat Česko na EuroSkills z Jílového u Prahy. Soutěžit bude v oboru Mechanik nákladních vozů v sektoru doprava a logistika. A proč právě tento obor? Michala k němu přivedla vášeň k nákladním vozům, těžkým věcem a také touha řešit problémy v nestandardních podmínkách.

Účastníky EuroSkills doprovodí až 11 expertů

Na reprezentaci na EuroSkills se mladí profesionálové připravovali pod vedením expertů, kteří jsou odbornými garanty a mentory soutěžících. Každý expert je přidělen k jedné konkrétní profesi.

Za obkladače Václav Kůs (RAKO servis), Bohdan Czepczor za firmu Hamrozi v oboru instalatér–topenář, Radek Kříž za PPG v oboru malíř a dekoratér. Patrik Procházka za obor elektromechanika a chladírenství (Frigogas). Za podlaháře a tapetáře Josef Černý z Metrostavu. Odbornou expertkou za sektory služeb je Sylva Sládečková, za podporu a rozvoj podnikání. Luboš Kroft za CNC frézaře (CNC Skills Czech Republic), za mechatroniky Filip Škeřík z firmy FESTO a Daniel Semerád za Průmysl 4.0, rovněž z firmy FESTO. V oboru mechanik–elektromechanik reprezentuje Scanii Jan Buřič. Jiří Honz zastupuje web development a SOŠ informatiky a spojů z Kolína.

Odbornou přípravu poskytly českým soutěžícím FESTO, s.r.o, CNC Skills Czech Republic, Cech obkladačů ČR, Cech topenářů a instalatérů ČR, ICT Unie ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Svaz chladící a klimatizační techniky, Moravskoslezská Technologická Akademie, Scania Czech republic. Pracovní oděvy zajistila společnost Profi oděvy.cz a pojištění reprezentantů Slavia pojišťovna. Hlavním partnerem CzechSkills a EuroSkills je Letiště Praha a Veletrhy Brno.