Ministerstvo dopravy: Nová filmová soutěž dává šanci mladým

Po úspěšné misi Zero-G se národní projekt, jehož součástí je i plánovaná mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), opět zaměří na mladé talentované nadšence. Podnikatelský inkubátor ESA BIC Czech Republic (ZDE), jehož operátorem je agentura CzechInvest, ve spolupráci s filmovým festivalem Future Gate (ZDE) a Českou cestou do vesmíru vyhlašuje filmovou soutěž s názvem „Mise Film“, která má za cíl přiblížit fascinaci vesmírem mladým lidem zcela novou formou. Soutěž motivuje děti a mládež k prozkoumání vesmíru vlastní optikou, kamerou i fantazií. Vítězné snímky budou promítnuty v kině Lucerna během největšího tuzemského kosmického festivalu Czech Space Week (ZDE), který proběhne v druhé polovině října.

Mise Film (ZDE) je soutěž určená pro žáky základních, středních i vysokých škol a mladé lidi do 26 let. Cílem unikátního projektu je podpořit zájem o vesmír, propojit vědu s uměním a dát mladým lidem příležitost tvořit. „Chceme mladým lidem ukázat, že vesmír není jen o číslech a rovnicích, ale i o emocích, snech a příbězích. Mise Film je pozvánkou pro všechny, kteří se nebojí zapojit fantazii a podívat se na kosmos vlastní optikou – ať už s humorem, vážností, nebo úplně novým pohledem,“ říká k Misi Film Andrej Štůla, ředitel filmového festivalu Future Gate.

„Kamera, klapka, vesmír!“ – Mise Film startuje

Filmová soutěž oslovuje mladou generaci tvůrců a vesmírných nadšenců jedinečným způsobem. Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích: žáci prvního stupně ZŠ, žáci druhého stupně ZŠ, žáci SŠ a studenti VŠ a mladí lidé do 26 let; a zapojit se mohou jednotlivci i malé týmy do pěti osob. U základních a středních škol je podmínkou registrace také jednoho pedagoga.

Při tvorbě samotných filmů se fantazii meze nekladou. Filmy mohou být hrané, animované i experimentální, důležité je jedno – a to originalita. Soutěžní snímky mohou být v češtině, angličtině nebo i zcela beze slov a jejich délka by měla být mezi 1 a 10 minutami. Přihlášky s hotovým filmem je možné podávat do poloviny července 2025 ZDE.

Jedním z unikátních prvků soutěže Mise Film je možnost tvořit filmy ve spolupráci s technologickými firmami a institucemi, které se aktivně podílejí na rozvoji českého kosmického ekosystému. Mladí tvůrci tak mohou během natáčení svých snímků získat přístup k špičkovým technologiím i odbornému know-how. „Chceme mladým lidem nabídnout možnost natáčet své filmy na místech, která skutečně inspirují – ať už jde o Hvězdárnu a planetárium Brno, vědecké centrum Velký svět techniky, nebo letecký simulátor od Vrgineers. Díky spolupráci s partnery Mise Film mají šanci zažít technologie a prostředí, které běžně slouží profesionálům ve vesmírném výzkumu,“ říká Petr Mild, marketingový manažer ESA BIC Czech Republic a člen organizačního týmu Mise Film.

Cesta k vesmírnému zážitku vede přes filmové plátno

Finále s promítáním vítězných filmů pak proběhne na podzim letošního roku a to v legendárním kině Lucerna v rámci festivalu Czech Space Week (více ZDE). „Na vítěze čekají nejen hodnotné ceny od firem z kosmického průmyslu, ale především jedinečné zážitky, na které se nezapomíná – třeba návštěva výcvikového centra astronautů Evropské kosmické agentury nebo setkání se s odborníky z kosmického průmyslu. Věříme, že právě taková zkušenost může mladé tvůrce inspirovat k dalším krokům směrem k vědě, technologiím nebo i samotnému vesmíru,“ dodává Filip Schauer, ředitel filmového festivalu Future Gate a člen organizačního týmu Mise Film.

Soutěž Mise Film je dalším milníkem národního projektu Česká cesta do vesmíru, který podporuje mladé lidi na jejich cestě k vědě, technologiím a průzkumu vesmíru. „V době, kdy se evropský kosmický sektor dynamicky rozvíjí, je právě mladá generace tím, kdo může přinést nové nápady, energii i řešení budoucích výzev. Kreativní soutěže, popularizační aktivity i propojení s výzkumnými a technologickými institucemi dávají studentům možnost být skutečně součástí tohoto vývoje,” zakončuje Václav Kobera, ředitel Odboru kosmických aktivit a nových technologií Ministerstva dopravy a koordinátor národního projektu Česká cesta do vesmíru.

