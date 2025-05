Ministerstvo obrany: Setkání s piloty, kteří usednou do stíhaček F-35

Těšit se můžete na průlety letounů i vrtulníků, seskoky výsadkářů do Vltavy a jejich vyzvednutí, či slanění speciálních sil na ponton. K vidění ale bude mnoho dalšího! Armáda letos na Rašínově nábřeží (Praha 2) a Hořejším nábřeží (Praha 5) ukáže spoustu techniky, kterou si návštěvníci budou moci 20. května od 9 do 18 hodin pečlivě prohlédnout.

„Návštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout obrněný transportér Pandur, lehké obrněné vozidlo IVECO, terénní vozidlo Kajman, speciální vozidla vojenských chemiků a speciálních sil a také maketu stíhačky F-35. Přímo u ní potkáte piloty, kteří se na létání v ní už teď připravují,“ říká Daniela Hölzelová z odboru komunikace MO, která velkolepou akci připravuje.

Největší ohlas si před dvěma roky získaly dynamické ukázky a diváci o ně nepřijdou ani letos. K vidění bude boj zblízka, výcvik služebních psů, přehlídka vojenských uniforem, ukázka výcviku jednotky aktivní zálohy či exhibiční vystoupení Čestné stráže AČR. Fandové letectví si mohou na Hořejším nábřeží vyzkoušet simulátor bitevníku L-159, pro příznivce těžké techniky tu bude vystavená také samohybná kanonová houfnice DANA a obrněné vozidlo TITUS. Mezi návštěvníky se budou proplétat armádní „čísla 5“, tedy pyrotechnické roboty, na Vltavě se budou pohybovat vojenské čluny a pontony.

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 2% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 4% hlasovalo: 14131 lidí

„Největším tahákem budou i letos seskoky do Vltavy. V prvním případě seskočí šest výsadkářů a dva záchranáři u břehu Prahy 5, vrtulník se nad železničním mostem otočí a stejný počet vojáků vyskočí u protějšího břehu. Záchranáře vyzvedne na palubu W-3A Sokol, výsadkáři doplavou ke břehu,“ prozrazuje major Radim Bednář, specialista výsadkové a záchranné služby Vzdušných sil AČR.

V další ukázce seskočí specialisté výsadkové a záchranné služby 24. základny dopravního letectva na křídlových padácích z výšky 600 až 1000 metrů. „V nejnižší výšce 600 metrů výsadkář otevírá padák do tří sekund po výskoku. Po seskoku do vody musí otevřít přezky padáku a rychle se z něj vyvléct, protože začne nasakovat vodu a táhnout člověka ke dnu,“ líčí Bednář rizika seskoků do vody, které by se nemohly uskutečnit bez rekognoskace vodní hladiny.

Další nebezpečí může pro výsadkáře představovat silný vítr, ten by v úterý 20. května neměl foukat silněji než šest metrů za sekundu. Pokud by vál rychleji, výsadky kvůli bezpečnosti neproběhnou. „Je to jiné, než když seskakujeme na letišti na volnou plochu, ve městě jdou turbulence až dolů na zem a je to nebezpečnější,“ vysvětluje a dodává, že do třetice slaní a seskočí vojáci speciálních sil. Z vrtulníku vyskočí tři potápěči ze dvou metrů do vody, další vojáci pak slaní na ponton z výšky 15 až 20 metrů.

Letošní Náplavka zavzpomíná i na vojenskou historii. K vidění bude maketa druhoválečného bojového letounu Spitfire, historická technika a výstava s názvem Květnové vítězství. Koho vojáci a jejich technika okouzlí natolik, že se rozhodne vstoupit do jejich řad, bude k dispozici rekrutační pracoviště s pracovníky, kteří zodpoví jakýkoliv dotaz ohledně vstupu do Armády ČR či aktivní zálohy.

Armáda na Náplavce se koná pod záštitou ministryně obrany, primátora hl. m. Prahy, starosty Prahy 2 a Prahy 5. Je toho mnoho, co letos nabídne, přijďte se podívat! A nebojte se, že stihnete jen část, mezi oběma břehy bude pravidelně pendlovat přívoz zdarma.