Spalničky berou Česko útokem, je jich pětkrát víc než loni. VZP přidá na očkování

Standardně totiž pojišťovny mohou vakcínu proti této nemoci hradit jen dětem v rámci povinného očkování dle očkovacího kalendáře. Ne všechny však očkování skutečně absolvují a navíc protilátky získané díky vakcíně mohou po delší době vymizet. I proto letos jen za první čtyři měsíce lékaři registrují už 467 nakažených, což je oproti předchozím rokům obrovský nárůst.

Spalničky přitom nejsou banální onemocnění. U nakažených se mohou objevovat nejrůznější komplikace od zánětů uší, které mohou vést k ohluchnutí, přes zápaly plic až k vážným poruchám mozku s nevratným poškozením mentálních funkcí. V průměru jeden případ z tisíce končí smrtí.

Všeobecná zdravotní pojišťovna se proto rozhodla své klienty vést k očkování. Nově nabízený příspěvek na nákup vakcíny je určen pro pojištěnce ve věku od 25 do 50 let. Klienty by mohl motivovat k zodpovědnému chování dvojím způsobem – jednak jako přímá finanční bonifikace a zároveň jako signál, že očkování proti spalničkám považuje největší zdravotní pojišťovna v tuzemsku za skutečně mimořádně důležité.

Z údajů Státního zdravotního ústavu vyplývá, že za celý loňský rok onemocnělo v Česku spalničkami 207 lidí, zatímco o rok dříve jich bylo 146 a v roce 2016 dokonce jen 7. Letos však lékaři nahlásili jen za první čtyři měsíce 467 případů. Je tedy zřejmé, že spalniček nejen že rok od roku přibývá, ale nebezpečný trend se navíc neustále zrychluje.

Počet nakažených spalničkami v ČR za leden – duben v posledních pěti letech

Údaje za leden - duben Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Počet nemocných 5 1 85 82 467 Zdroj: SZÚ

Děti jsou v České republice proti spalničkám očkovány od roku 1969, až od roku 1975 se však podávají dvě dávky vakcíny, které jsou dnes považovány za potřebné. Část dospělých tak nebyla v dětství očkována vůbec, další nedostatečně. Po několika desítkách let navíc účinnost očkování slábne. Pro dosažení kolektivní imunity je podle odborníků potřeba 95% proočkovanost populace, v současné době se však v Česku pohybuje jen okolo 90 %.

Spalničky se šíří velmi snadno vzdušnou cestou. K přenosu dochází kapénkami nebo bezprostředně kontaminovanými předměty, vzácně se šíří i vzduchem.

Další benefit: Až 10 tisíc pro děti se vzácnými metabolickými vadami

Kromě příspěvku na očkování proti spalničkám zavedla VZP od června také příspěvek až 10 tisíc korun ročně pro vybrané nemocné, kteří musí držet nízkobílkovinnou dietu. Je určen pro děti, kterým ještě nebylo 18 let a pro studenty do 26 let. Podmínkou je lékařské potvrzení, že trpí některou z následujících diagnóz:

klasická fenylketonurie,

jiné hyperfenylalaninemie,

poruchy metabolismu tyrosinu,

nemoc javorového sirupu (leucinóza),

jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem,

poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru,

poruchy metabolismu cyklu močoviny,

poruchy metabolismu lyzinu a hydroxylyzinu.

Zároveň musí doložit, že jim lékař předepsal nízkobílkovinnou dietu. Příspěvek má sloužit na nákup bezlepkových, bezlaktózových a nízkobílkovinných potravin. Vyplácen bude zájemcům dvakrát ročně, vždy jednou za pololetí. Podrobnosti o podmínkách pro čerpání příspěvku najdou zájemci zde.

