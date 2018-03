Spolek Hurá na výlet!: Počet výletníků se zdvojnásobil, poprvé přesáhl tisíc odvezených seniorů

Výtěžek sbírky díky štědrosti našich příznivců od roku 2016 narostl o téměř 250%. Výlety pro rok 2018 byly vyhlášeny 1. 3. 2018 na webových stránkách spolku. Rezervace na výlety budou probíhat od neděle 1. dubna a následně vždy v pondělí od 9 hod do 15 hod, a to telefonicky anebo osobně v Hurá kanceláři spolku.

Spolku se podařilo rozšířit svou činnost z Pardubického kraje a Kraje Vysočina do dalších 3 krajů České republiky. Začali jsme pořádat výlety pro seniory z Prahy, Jihomoravského kraje a pro spolek sousedního Královéhradeckého kraje. Velké díky patří stávajícím i novým dárcům, kteří nám s činností nejvíce pomohli, a to většinou formou daru od 100 Kč do 10.000 Kč. Přispět je možné na náš transparetntní účet: 2701034210/2010. Výletů přibývá a paní Zdeňka T. z Chrudimi říká, že „kdybych mohla, vyrazila bych úplně na všechny výlety.“ Vedle organizace výletů spolek v roce 2016 začal rozvíjet rovněž vedlejší činnost, pomocí které dofinancovává organizaci výletů a akcí pro seniory a osoby s handicapem. Tyto tzv. cestovní služby na míru plánujeme v dalších letech dále rozšiřovat.

Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností. Výlety respektují možnosti, omezení a specifické potřeby těchto osob. Proto jsou koncipovány jako jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné a přitom zajímavé. Jsou zajišťovány se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP. Každý senior či osoba ZTP za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečné průměrné náklady na osobu jsou cca 800 Kč / výlet. Zbylé náklady hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací.

Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob ZTP. Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků.

autor: Tisková zpráva