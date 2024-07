Správa jeskyní ČR: Medvěd Bruno pozve děti do jeskyně Výpustek prázdninové pondělky a čtvrtky

Děti od čtyř do deseti let bude i o letošních letních prázdninách seznamovat s bohatou historií jeskyně Výpustek u Křtin v Moravském krasu na Blanensku medvěd Bruno. Třičtvrtěhodinovou interaktivní zábavně-vzdělávací prohlídku jeskyně, připravil divadelní režisér Jiří Liška. Skupinka deseti dětí s průvodcem a dospělým doprovodem prochází Výpustkem a přitom cestují v dávných časech a plní úkoly z různých epoch podzemí krasu. Cílem hry je nalézt kolečka do pokaženého stroje času a vrátit se zpět do současnosti.