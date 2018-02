Startuje sedmý Maraton s roztroušenou sklerózou

Ten startuje už za čtyři dny. Lidé s roztroušenou sklerózou (RS), jejich blízcí, lékaři, terapeuti, zdravotní sestry či známé osobnosti si nazují tenisky, oblečou sportovní oděv a vyrazí do tělocvičny, aby podpořili Maraton s roztroušenou sklerózou (MaRS). V loňském roce cvičilo téměř 3 300 nadšenců, letos chtějí organizátoři tento rekord pokořit.

Sportovně dobročinný maraton MaRS upozorňuje na úlohu pohybu v léčbě pacientů s RS. „Život s nemocí je během na dlouhou trať, stejně jako maraton. Zapojit se do něj může každý, kdo rád podpoří dobrou věc,“ říká Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který je hlavním organizátorem akce. „Z dobrovolného vstupného, které na MaRSu vybereme, přispíváme pacientům na fyzioterapii nebo pomůcky, které pojišťovny nehradí,“ doplňuje Bémová. Minulý rok se podařilo organizátorům vybrat 260 967 korun.

Praha, kde se cvičí 24 hodin nepřetržitě, začíná s maratonem v pátek 2. března v 17 hodin v centru FitnessAction na Praze 4. Postupně se k ní budou připojovat další česká i zahraniční města. V duchu myšlenky sounáležitosti a vzájemné podpory se cvičící v Praze propojují s jednotlivými městy telemostem a vždy se s ostatními účastníky krátce pozdraví a povzbudí.

„Plánujeme kruhový trénink, pilates, Tai Chi a jógu. Nebude chybět ani cvičení přizpůsobené osobám s větším omezením pohybu a relaxační cvičení. Zájemci si mohou vyzkoušet i výrobu mandal a trénink paměti prostřednictvím stolních her a specializovaného PC programu,“ vysvětluje fyzioterapeutka Klára Novotná. Cílem maratonu není podat vrcholný výkon, ale motivovat pacienty, aby se pravidelně hýbali. „Chceme pacientům s RS ukázat různé typy doporučených cvičebních aktivit. Na pravidelný pohyb totiž lidé s RS často zapomínají nebo jej kvůli pracovnímu vytížení nestíhají,“ upozorňuje Klára Novotná a dodává: „Cvičení je přitom základním kamenem úspěšného léčebného režimu. Proto jsem vypracovala motivační Desatero, jak začít cvičit, ve které pacientům vysvětluji, proč je pohyb důležitý a jaké cvičení zvolit.“

Příkladem aktivního pacienta s RS je zakladatel MaRSu, veterinář Roman Kvapil, který s nemocí žije už 16 let. „K této akci mě před lety inspiroval žokej Váňa, který ve svých letech dokáže neuvěřitelné věci. Ale ani jemu by se nedařilo bez pravidelného tréninku. A to je také hlavním cílem maratonu – ukázat lidem s RS, že i oni mohou díky lékům a pravidelnému cvičení nad nemocí vítězit,“ říká Roman Kvapil a svými slovy potvrzuje motto letošního ročníku: „Vítězem Maratonu s roztroušenou sklerózou je každý, kdo vezme život do vlastních rukou.“

MaRS veřejnosti ukazuje, že pokud se lidé s diagnózou RS začnou včas a správně léčit, udrží se déle aktivní. Z posledních dat z celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou – ReMuS, který Nadační fond IMPULS spravuje, jasně vyplývá, že více než 60 % pacientů dlouhodobě léčených pomocí biologické léčby, může stále pracovat. „Základem terapie RS je komplexní přístup – časné zavedení biologické léčby spolu se zdravým životním stylem, intenzivní rehabilitací a pravidelným pohybem pacientům s roztroušenou sklerózou zásadně oddálí vzplanutí nemoci. Zůstávají tak déle práceschopní a žijí kvalitní život,“ vysvětluje doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. z MS Centra při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha.

MaRS přijdou podpořit známé osobnosti – v Praze zahájí cvičení hráči amerického fotbalu Prague Black Panthers, zúčastní se kickboxer Tomáš Karel nebo herec Jan Čenský. Do maratonu se letos zapojí 33 měst z celé republiky i zahraničí. Souběžně budou lidé cvičit v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Kouřimi, Kroměříži, Liberci, Mostě, Novém Boru, Olomouci, Ostravě/Klimkovicích, Plumlově, Plzni, Poděbradech, Praze, Teplicích, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí/Letohradě, Velkých Losinách, Žďáru nad Sázavou, Žirči u Dvora Králové nad Labem. V zahraničí se připojí slovenská Bratislava, Kalná nad Hronom, Ružomberok, Trnava a Vranov nad Topľou, švýcarské Valens, francouzské Rennes, turecký Izmir a po jednom městě z Polska a Finska.

