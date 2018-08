THMP: Zájem politických stran o plochy na stožárech veřejného osvětlení

Technologie hlavního města Prahy, a. s. (THMP), která provoz webu zajišťuje, přijala požadavky 29 stran a hnutí na osazení více než 36 tisíc stožárů veřejného osvětlení v 1.593 ulicích hlavního města Prahy.

THMP bude s ohledem na předem zveřejněná pravidla a kapacitu ulic, schopna poskytnout na základě přijatých požadavků s uzávěrkou 11. července 2018 (12.00 hodin) celkem 17 tisíc stožárů veřejného osvětlení, které budou osazeny více než 34 tisíci sololitových desek (tzv. berousků). Ve srovnání s předchozími roky bude možné poptávku stran a politických hnutí uspokojit průměrně ze 47%. Menší počet ploch nabízených k umístění politické reklamy je dán pravidly, která vychází z Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1601 ze dne 27. června 2017,“ uvedl Tomáš Novotný, místopředseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.

S ohledem na fakt, že poptávka převýšila kapacitní možnosti, bude THMP s ohledem na zmiňovaná pravidla rozdělovat stožáry mezi jednotlivé žadatele poměrově dle požadavků v jednotlivých ulicích.

THMP zároveň bude striktně dodržovat zásadu, že musí být poměrově uspokojeni všichni žadatelé v dané ulici a nebudou jakkoliv upřednostňovány větší politické subjekty, jež mají celopražskou působnost. Jednotlivé stožáry pak budou politickou reklamou osazeny v průměru 29 dnů před termínem konání voleb do zastupitelstev na území hl. města Prahy.

Rezervaci samotné předcházela registrace, která byla možná již od 8. června od 12.00 hodin a končila, stejně jako příjem požadavků, 11. července v poledne. „Registrovat se a zadat své požadavky mohla i uskupení, která nebyla do té doby do voleb registrována. Přijali jsme jejich požadavky a uzavřeme s nimi smlouvu, která ale nabude účinnosti až v případě splnění podmínky předložení kopie kandidátní listiny k registraci k volbám spolu s peticí a podpisy voličů podporujícími její kandidaturu svému registračnímu úřadu,“ zrekapituloval Tomáš Novotný, místopředseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Registrace k volbám je možná dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách nejpozději do 66 dnů před dnem voleb (do 16.00 hodin). Tento termín vychází na 31. července 2018. Do 1. srpna 2018, do 10.00 hodin budou muset být ze strany žadatelů tyto podklady předloženy THMP, aby smlouvy nabyly účinnosti.

„V tuto chvíli nás čeká náročná logistická operace rozložení jednotlivých volebních plakátů dle volebních obvodů a druhů kampaní,“ dodal Tomáš Novotný, místopředseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Případné dodatečné požadavky na instalaci „berousků“ v dosud plně nevyužitých ulicích lze zadávat v souladu s pravidly cca do poloviny srpna, vše je odvislé od kapacitních možností.

Další informace naleznete ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva