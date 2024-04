Tak určitě! Nová kampaň na obrazovkách České televize propaguje pozitivní hodnoty ve sportu

reklama

„Naše příběhy se sice odehrávají v hokejovém prostředí, ale zaměřují se na obecnější hodnoty, které se týkají každého sportu. A vlastně celé české společnosti. Sport v sobě nese hodnoty, které se prolínají s tím, co by bylo dobré, aby si osvojovala nejen sportovní část obyvatel, tedy fanoušci a aktivní sportovci, ale řadu hodnot by bylo dobré, abychom ctili i v běžném civilním životě. A veřejnoprávní televize tu není jen od toho, aby přinášela ty zábavné okamžiky, ale občas taky musí apelovat právě na to, aby společnost na důležité hodnoty nezapomínala,“ uvedl generální ředitel České televize Jan Souček.

Minipříběhy nové kampaně uvidí diváci na všech programech ČT kromě zpravodajské ČT24 ode dneška až do konce května. Další by k aktuálním čtyřem mohly vzniknout na podzim.

„Veřejnoprávní televize, která má svůj sportovní program a kvalitní vysílání v podobě světového šampionátu v hokeji, fotbalového Eura či olympiády, má i povinnost edukovat společnost, vytvářet hodnoty a motivovat děti i dospělé k tomu, aby ten sport vzali, hráli ho fair play a ty hodnoty si odnesli i do života,“ řekl výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský, který se spolu s šéfkomentátorem Robertem Zárubou na myšlence kampaně i na konečné podobě minipříběhů podílel.

„Myslím, že připomínat podobné hodnoty je úkolem nejen veřejnoprávní televize, ale vlastně každého sportovního kanálu. Tyto minipříběhy se hlásí k podpoře určitých hodnost ve sportovním i společenském prostředí. Jsem rád, že zrovna tyhle příběhy nejsou založené na tom, co se dá vyčíslit, ale na tom, co se obtížně vyjadřuje,“ dodal Robert Záruba.

Hlavní autorskou trojicí nových spotů jsou scenárista Petr Kolečko, režisér Vladimír Skórka a producent Dan Strejc, kteří se podíleli například i na kultovním seriálu z hokejového prostředí Lajna.

„Vždy mne bavilo hledat paralely mezi sportovním a běžným prostředím. Většinou jsem je používal ve svých projektech – snad – vtipně a s nadhledem. Tady jsem se pokusil o to samé, ale s vědomím, že tím sledujeme ještě dobrou věc. Vzhledem k tomu, že mám tři syny, cítím, jak je to důležité,“ doplnil Petr Kolečko.

