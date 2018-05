Turistický spolek Lipenska: Adrenalinem prosycený víkend v Černé v Pošumaví

V sobotu se závodníci utkají v rámci Mistrovství ČR ve snowkitingu, kde je vyhlášeno hned několik kategorií, juniory nevyjímaje. Jedná se o okruhový závod, ale nebude chybět ani Freestyle. Start okruhového závodu pořadatelé umístili na ledě před kempem Jestřábí, který pro akci takového formátu nabízí ideální zázemí. Druhou disciplínou v rámci Mistrovství ČR ve snowkitingu bude Freestyle. Diváci se mohou těšit na tzv. „Big Air“ polety a novou „wake style“ školu od těch nejlepších českých kiterů. Sobotní program začíná v 8:30.

Aby toho snowkitového závodení nebylo málo, střihnou si tito sportovci v neděli dokonce poctivý maraton v délce 42,195 km po zamrzlém lipenském jezeře. Trať závodu je již předem daná a jezdci ji musí stihnout v časovém limitu dvou hodin a dvanácti minut, což znamená jízdu minimálně 20 km za hodinu. Ti, co za sebou mají pověstný Lipno Ice Marathon, již vědí, do čeho se pouští. Podmínky pro snowkiting jsou v Černé v Pošumaví vyhlášené jako ideální, jak si ale s náročnou tratí poradí závodníci, to bude předmětem dvou opravdu nabitých hodin. Začátek je v 9:00 hodin.

Organizátoři očekávají účast více jak sedmndesáti kiterů a kiterek. Pro diváky je kromě skvělé podívané, připraven i doprovodný program. Otestovat si budou moci Windboard. Jde vlastně o složeninu klasického snowboardového prkna a plachty, která se běžně používá při windsurfingu. V podstatě takový windsurfing na sněhu. Chybět nebude ani velmi specifická kiterská sobotní afterparty, záchranářské vznášedlo a osvěžující koupání v ledové tříšti lipenské vody.

Psali jsme: Pokus o zápis do České knihy rekordů na Lipensku - grog a Bombardino Víkend přál nevšedním zimním větrným sportům a otužování Lipenským hotelům k absolutní naplněnosti brání chřipková epidemie Turistický spolek Lipenska: Balonové létání zakončilo letní sezónu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva