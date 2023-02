Turistický spolek Lipenska: Lipensko nabízí pro lyžaře ideální podmínky

reklama

„Zdá se, že zima a ideální sněhové podmínky nebudou co do délky trvání nijak výjimečné. Ale poslední týdny nám přejí. Na běžkách se dá projet celým horním Lipenskem a to od Českých Žlebů, na hranice s Německém, po Schwarzenberském kanále na Jelení vrchy a prakticky až do Horní Plané dojedete ve stopě. Jsou to desítky kilometrů. stejně tak se dá jet ve stopě až na Kvildu a dále na horní Šumavu," říká Jiří Mánek, který je sám běžkařem.

Sjezdovky jsou v provozu všechny, sněhu je dostatek a lyžovat se tu dá bez omezení. Provozovatelé či majitelé lyžařských areálů lákají na nejlepší podmínky této zimy.

„Zažíváme jedno z nejlepších běžkování za poslední roky. Desítky kilometrů stop. Jsou tu okruhy do Strážného, na Dobrou, do Haidmühle, nebo až k Plešnému jezeru. V provozu je i sjezdový areálek České Žleby, který je kilometr od našeho hotelu. To vítají všichni naši hosté. Musíme jim i vypomáhat i s půjčováním lyží, nebo vozíme hosty autem na sjezdovku, protože někteří k nám vyrazili na lyže bez auta,“ uvádí provozní hotelu České Žleby Anna Staňková.

Podobně si dosavadní průběh sezóny pochvaluje Kamila Sušanková z Pasečné. „Stopy jsou u nás stále v kondici, sněhový základ byl poctivý a přestože jsou slunečné dny s teplotami nad nulou, tak v noci stále mrzne. Rakouská část stop byla upravena včera, našich 14 kilometrů na Svatý Tomáš o víkendu. I ve zbytku tratí upravených před delší dobou se drží stopa a sníh. Otázkou je, co s terénem udělá obávaný páteční déšť,“ uvádí Kamila Sušanková z lyžařského areálu Pasečná.

V okolí Horní Plané je upravených 35 kilometrů stop. Milan Mráz, který řídí zdejší rolbu, byl v terénu naposledy v pondělí, teď už to podle něj nemá cenu. Teploty, které jsou přes den, stopy znehodnotily. „Vyrazit na běžky se samozřejmě dá, ale je třeba počítat, že sníh chybí. Občas lyžař narazí na krtinu, hlínu. Do stopy bych teď určitě nešel s drahými lyžemi,“ uvádí Mráz.

Ideální podmínky nabízí sjezdové areály. „Všechny sjezdovky i lanovky ve Skiareálu Lipno jsou v provozu. Díky ideální vrstvě přírodního i technického sněhu jsou sjezdovky perfektně upravené a připravené pro všechny lyžaře. Na sjezdovce K Yettimu je vytyčený měřený slalom, kde je možné změřit své síly s ostatními, nebo ladit vlastní výkony. V provozu jsou také obě paralelní skicrossové tratě a nově také terénní prvky na sjezdovce Školní. Zábavu na nich ocení jak děti, tak dospělí lyžaři,“ uvádí Olga Kneiflová, z lipenského lyžařského areálu.

„V parku Frymburk panují výborné podmínky. Na sjezdovkách máme i jeden metr sněhu. Všechny vleky i sjezdovky jsou v provozu včetně dětského parku Médi Kubíka, Snowparku Tiger i bobovacího kopce. Jarní prázdniny jsou v plném proudu a poslední událost – Valentýnské lyžování bylo velmi úspěšné. Dorazila k nám téměř stovka zamilovaných párů,“ uvádí Michal Černocký z lyžařského areálu ve Frymburku.

