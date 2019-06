Turistický spolek Lipenska: V Dolní Vltavici vzniká největší vodní křižovatka na lipenské nádrži

Společnost ROSENBERGER Lipno-Line, která parníky Adalbert Stifter a Vltava provozuje, chystá na léto řadu koncertů i kulturních akcí, které turistům zpříjemní projížďku na lodi.

Desítky tisíc turistů, kteří se letos svezou na lipenských parnících Adalbert Stifter a Vltava se mohou těšit na bohatší a pestřejší program, který pro ně provozovatel obou parníků společnost ROSENBERGER - Lipno – Line, s.r.o připravil.

Lidé mohou navíc využít novou zastávku (přístaviště, pozn.aut) v Dolní Vltavici, která se zde buduje. Vzhledem k tomu, že je v tomto místě lipenské jezero nejšírší a oba břehy zde spojuje nejdelší lipenský přívoz, jedná se tak o přirozeně největší vodní dopravní křižovatku na lipenské nádrži. „Hlavní výhodou je mimo jiné to, že nové nástupiště parníku budou využívat turisté, kteří přijedou z pravé strany Lipna. Vznik přístaviště vítáme, je v souladu s naší trasou,“ uvedl Karel Vlášek provozovatel dolnovltavického přívozu. Rakušané přijedou autem do Kyselova na pravém břehu, přívozem se dostanou do Dolní Vltavice a potom mohou jet parníkem na výlet.

„Ke zřízení přístaviště v Dolní Vltavici dochází na základě dohody společnosti Rosenberger-Lipno-Line s hotelovým resortem Relax a obcí Černá v Pošumaví,“ uvedl ředitel hotelového resortu Relax Miroslav Magerstein. „Tento projekt vznikal více než rok. Hotel Relax i ROSENBERGER-Lipno-Line jsou členy Turistického spolku Lipensko a návštěvníky může těšit, že spolupráce mezi podnikateli na Lipensku funguje a že z jejích výsledků mohou profitovat úplně všichni,“ uvádí Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj území od Stožce po Rožmberk.

Jízdní řád zůstává podobný jako v předchozím roce. Odjezdy z Lipna nad Vltavou a Frymburku se nezměnily. Více informací je možné nalézt na www.lipno-line.com. Loď Adalbert Stifter, která pojme až 250 pasažérů, zve k linkovým a okružním plavbám v jižní části vodní nádrže. Loď Vltava pro zhruba 100 pasažérů bude v létě spojovat linkovými plavbami Lipno nad Vltavou, Frymburk, Dolní Vltavici, Černou v Pošumaví a Horní Planou. Ceny za jízdenky budou většinou stejné nebo i nižší než v předchozím roce. „Připravili jsme také rodinné jízdenky, při jejichž zakoupení ušetří především rodiny s dětmi. Ceny pro jednotlivce na hlavní trase zůstaly na stejné úrovni. V létě přidáváme plavby pro děti a večerní plavby s hudbou,“ uvádí Karel Andrle, zástupce společnosti Rosenberger - Lipno-Line.

Novinkou je také o mnoho bohatší kulturní program, který je pro letošek nově připravený. „Připravili jsme rozšířené dětské plavby s programem na každý den od pondělí do pátku v dopoledních hodinách. Dále jsme obohatili večerní plavby o koncerty na lodi Adalbert Stifter,“ uvádí kapitán lodi Robert Míka.

„Chceme ještě více zpestřit plavbu návštěvníků po Lipenském jezeře. Velký zájem o dětské plavby nás přiměl k tomu, abychom rozšířili tyto plavby na každý den v týdnu,“ uvádí Martina Hronová marketingová manažerka společnosti Rosenberger Lipno-Line. „Loď je atrakcí především pro celé rodiny s dětmi, proto jsme se snažili vybírat program jak pro malé, tak i pro velké návštěvníky. Rozšířili jsme večerní plavby o vystoupení hudebních umělců a skupin. Dále o divadelní představení a tematické večery. Jako je například Španělský večer s degustací vín dovezených pro tuto příležitost z Mallorky a ze Španělska,“ doplňuje.

Na lodi tak zahraje například skupina Nezmaři, zpěvák Pavel Žalman Lohonka nebo Pavlína Jíšová a Bababand. „V ceně vstupenky je samozřejmě i tříhodinová plavba při západu Slunce,“ uzavírá Martina Hronová.

autor: Tisková zpráva