Tým silniční bezpečnosti: Silnice se začínají nořit do tmy, chodci i cyklisté by měli pamatovat na svou viditelnost

Zákon o silničním provozu stanoví, že chodec pohybující se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. „Povinnost být označen tak platí nejen za tmy, ale i například za svítání, soumraku, mlhy, sněžení či silného deště,“ upřesňuje Vlasta Suchánková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje.

Jak se účinně zviditelnit

Pravidla silničního provozu neurčují, jak má reflexní doplněk vypadat a kde má být umístěn. „V každém případě by měl mít dostatečnou plochu odpovídající alespoň rozměrům reflexní pásky. Nejlépe umístit ji nad zápěstí, případně i nad kotník na straně přivrácené ke středu vozovky. Za zhoršené viditelnosti řidiči nejlépe vnímají chodce s reflexními doplňky umístěnými na pohyblivých částech těla. Na pohybující se světélkující body totiž reagují zhruba 3x dříve než na reflexní plošky staticky umístěné na trupu,“ upřesňuje dopravní expert Roman Budský. Sáhnout je samozřejmě možné i po kvalitních reflexních přívěscích. Měly by být umístěny na straně ke středu vozovky a současně musí být viditelné pro řidiče přijíždějící nejen k čelu, ale i k zádům a boku chodce. A barva reflexních doplňků? Nejlépe jasná žlutozelená. Na tu je totiž lidské oko nejcitlivější. „Reflexy je třeba kupovat kvalitní, vyhovující příslušným předpisům, tedy označené značkou CE. V opačném případě si chodec pořídí jen nebezpečný módní doplněk,“ varuje Budský.

Neviditelnost se může chodci citelně prodražit

Chodcům, kteří nedodrží novou povinnost, hrozí bloková pokuta ve výši až 2 000 korun. Chodci by ale měli pamatovat na to, že se vystavují nejen hrozbě finančního postihu, ale případně také možné povinnosti uhradit část léčebných či dalších nákladů vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou.

Vidět za snížené viditelnosti ovšem musí být i cyklisté V roce 2017 došlo celkově ke 3 790 dopravním nehodám s účastí cyklistů, celkově při nich zahynulo 44 bicyklistů. V noci zemřelo při celkově 565 nehodách 10 z nich. Všichni umírali v místech bez veřejného osvětlení v době, kdy nebyla viditelnost zhoršená vlivem povětrnostních podmínek. Noční nehody jsou pro cyklisty nebezpečné. Pravděpodobnost, že nehoda s jejich účastí skončí fatálně, je o dvě třetiny vyšší než za dne.

Za snížené viditelnosti (tedy nejen v noci, ale také například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení či hustého deště) musí být jízdní kolo vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým světlem. Pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem. Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno svítilnou červené barvy. Zadní svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy a může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy. Baterie jako zdroj elektrického proudu musí svou kapacitou zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. „Francouzská Association prévention routière doporučuje cyklistům nosit vestu ve výrazných barvách doplněných reflexními materiály. To zajistí jejich vysokou viditelnost pro ostatní nejen za dne, ale také v noci. Takto oblečeného cyklistu spatří automobilista na pětkrát větší vzdálenost než jeho nevýrazně oblečeného kolegu,“ uzavírá Roman Budský. Jak vypadá správně osvětlený a označený cyklista při jízdě za tmy a rozdíl oproti jeho neviditelnému kolegovi - to názorně demonstruje spot francouzské Association prévention routière (ZDE).

autor: Tisková zpráva