ÚOHS: Firmy si nezákonně rozdělily zakázky pro Hyundai, Úřad jim za kartelovou dohodu uložil pokuty

Společnosti Wiesner-Hager Project s.r.o., Artspect, a.s. a Iridium spol. s r.o. se dopustily zakázané dohody tím, že v roce 2016 koordinovaly své nabídky do dvou výběrových řízení v rámci rekonstrukce kantýn pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Cílem dohody bylo, aby nejvýhodnější nabídku podala společnost Wiesner-Hager Project. Ke koordinaci nabídek docházelo prostřednictvím e-mailové komunikace tak, že společnost Wiesner-Hager Project zaslala společnostem Artspect a Iridium cenové nabídky, které mají do výběrových řízení podat, a také další instrukce. Tuto koordinaci následně účastníci řízení naplnili tím, že dohodnuté nabídky skutečně zadavateli do výběrových řízení podali.

Úřad zahájil správní řízení v říjnu 2017 na základě upozornění společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Po prověření nabídek Úřad zjistil, že cenové nabídky uvedených společností vykazují vysokou míru podobnosti, například jednotlivé položky se liší o rovné stokoruny, případně o určitý koeficient. Úřad proto současně se zahájením správního řízení provedl u všech tří společností šetření na místě v obchodních prostorách těchto společností a zajistil zde relevantní obchodní záznamy.

Společnosti využily procedury narovnání, za což jim byly uložené pokuty sníženy o 20 %. Pokuty pro jednotlivé účastníky řízení jsou následující: Wiesner- Hager Project s.r.o. – 848.000 Kč, Artspect, a.s. – 493.000 Kč, Iridium spol. s r.o. – 208.000 Kč. Proti rozhodnutí nebyly podány rozklady a již nabylo právní moci.

autor: Tisková zpráva