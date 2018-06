Úřad vlády ČR představil spolu s Vojenským historickým ústavem Praha výstavu Pod sokolskými prapory

Cílem tohoto společného projektu Vojenského historického ústavu Praha a Úřadu vlády ČR je připomenout význam a historii nejvýznamnějšího českého tělocvičného spolku – Sokola – a to nejen při vzniku Československa.

Výstava, kterou návštěvníci zhlédnou od 26. června do 24. července, je rozložena do osmi panelů, jejichž základem jsou rozměrné fotografie historických sokolských praporů. Součástí jsou také snímky tehdejších událostí a obsáhlé vysvětlující texty. Ty veřejnost seznamují s celou minulostí sokolského hnutí od jeho založení v roce 1862, přes vznik československých legií až po slavné slety z let 1938 a 1948, při nichž se sokolové vzepřeli nacistické i komunistické ideologii až do dnešních dní.

„Sokol vždy vyznával demokratické a humanistické principy. Cílem sokolského hnutí byla kvalita člověka a kvalita národa. To mimo jiné vedlo členy Sokola k odporu proti jakékoliv totalitě,“ uvedl vedoucí Úřadu vlády ČR Radek Augustin.

Výstava Pod sokolskými prapory je závěrečným dílem trilogie výstav připravovaných Vojenským historickým ústavem Praha a Úřadem vlády ČR. Navazuje na úspěšné výstavní projekty Pod prapory Velké války (2014 – k 100. výročí vypuknutí první světové války) a Pod prapory vítězství (2015 – k 70. výročí ukončení druhé světové války).

Více informací o aktivitách Úřadu vlády pro rok 2018, kdy si připomínáme sto let od vzniku Československa, naleznete na webových stránkách ZDE.

Psali jsme: Vláda přerušila projednávání nového plánu pomoci některým krajům Vedoucí Úřadu vlády otevře novou expozici o životě Edvarda Beneše a o historii jeho vily Končící ministr Hüner nedostal dost prostoru, shodují se podnikatelé Ta je úplně blbá. Babiš prý rozehrál ještě brutálnější hru. Poche, Zeman, žena... Čtěte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva