Vláda přerušila projednávání nového plánu pomoci některým krajům

Vláda dnes přerušila jednání o aktualizaci akčního plánu Re:Start na pomoc pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Vláda chce po krajích stanovit konkrétní investiční priority a dohodu, co bude financovat vláda a co kraje. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Zprávu přinesla ČTK.

Stát chce podle materiálu regionům do roku 2030 poskytnout zhruba 42 miliard korun na zlepšení kvality života. Za první rok fungování projektu se zatím podařilo spustit programy za 11 miliard korun.

K podpoře hospodářské restrukturalizace tří krajů se zavázal stát už dříve sérií vládních usnesení. Cílem je hospodářské oživení regionů, které vykazují dlouhodobě špatný stav ekonomiky a vysokou koncentraci sociálních problémů. „Musíme se domluvit s kraji na spolupráci, co budeme financovat my a co kraje,“ uvedl dnes Babiš. Jako prioritu označil například dopravní infrastrukturu.

V rámci druhého akčního plánu vládního programu Re:Start by financované projekty měly být více zaměřeny na zvýšení kvality života, tedy na modernizaci škol, investice do zdravotnictví, revitalizaci sídlišť nebo nízkoemisní dopravu. Už dříve to novinářům řekla zástupkyně zmocněnce vlády pro restrukturalizaci Gabriela Nekolová.

„Při tvorbě nového akčního plánu jsme obdrželi 300 námětů. Nakonec výběrem prošlo 27 opatření. Celkově se dá říci, že druhý akční plán je více zaměřen na zvýšení kvality života v našich krajích,“ uvedla Nekolová.

Za zhruba rok fungování projektu Re:Start se zatím podařilo spustit programy za 11 miliard korun, nejvíce peněz, čtyři miliardy korun, šly na program Revitalizace Krušných hor. Dvě miliardy jsou určeny na revitalizaci a využití brownfieldů a 2,2 miliardy na rozvoj vysokých škol.

Peníze na jednotlivé projekty mají být uvolňovány postupně. Každý rok by vláda měla vyhodnotit situaci a nové požadavky regionů a podle toho upravit také náklady. Vláda se podle informací v předkládací zprávě inspirovala podobnými programy v sousedním Německu, například na restrukturalizaci Severního Porýní-Vestsfálska, Lužicka nebo Porúří.

