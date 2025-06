Úřad vlády: Příjmy vojáků a policistů i dar v bitcoinech

Na modelu, jak zvýšit atraktivitu služby, se shodla vláda Petra Fialy na zasedání ve středu 4. června 2025. Zabývala se také stavem příprav dopravní infrastruktury potřebné k hladkému průběhu dostavby jaderné elektrárny Dukovany, vládním programem pro bezpečné dětství nebo záležitostí s přijetím miliardového daru v bitcoinech Ministerstvem spravedlnosti.

Vojáci, policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních složek státu si finančně polepší. Vláda odsouhlasila společný návrh Ministerstva financí a Ministerstva obrany, podle nějž se zvýší služební tarify vojáků z povolání a jejich služební příspěvky na bydlení a příslušníkům bezpečnostních sborů se letos plošně navýší stabilizační příspěvky a od ledna také platy. Také navýšení platů vojáků z povolání proběhne ve dvou vlnách – polovina z naplánovaných 10 procent pro vyšší hodnosti a 15 % pro vojáky do hodnosti štábní praporčík teď v červnu a druhá polovina od 1. ledna 2026. Cílem změn je zvýšit konkurenceschopnost ozbrojených sborů na trhu práce, a to tak, aby si zároveň obě bezpečnostní složky státu navzájem na trhu práce nekonkurovaly. Oba resorty teď připraví adekvátní změny platových nařízení vlády. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva obrany ZDE.

Vláda projednala také stav přípravy infrastrukturních projektů, které jsou nezbytné pro hladký průběh dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Jedná se o nutné investice do změn silniční a železniční sítě a také lodní dopravy tak, aby komunikace či třeba průjezdy lodí pod mosty zvládly přesuny nadměrných nákladů a zvýšený provoz související s výstavbou i se zajištěním přepravy zvýšeného počtu pracovních sil během stavby i následně po zahájení provozu nových dvou bloků jaderné elektrárny. Navržené dopravní projekty byly koncipovány tak, aby většina z nich trvale zlepšila dopravní infrastrukturu ve prospěch široké veřejnosti i po skončení stavebních prací, díky čemuž budou investované peníze státu využity efektivněji. Ministerstvo dopravy odhadlo nutné investice do změn dopravní infrastruktury na 15,03 miliardy korun.

Vláda na jednání schválila také program Bezpečné dětství: Cesta k prevenci násilí ve společnosti. Jeho cílem je formou prevence, detekce a intervence předcházet násilným projevům v naší společnosti, frustraci, radikalizaci mladých lidí, a posilovat tak bezpečnost České republiky. Program počítá například s posílením krizových služeb. Linka bezpečí by měla nově fungovat nonstop, v každém kraji má vzniknout centrum duševního zdraví pro děti a dětské advokační centrum a bude vytvořen také systém koordinátorů v krajích a obcích, který bude klást důraz na propojení různých institucí jako například škol, zdravotnictví, sociálních služeb i policie, aby se předešlo opakovanému zatěžování dětí traumatizujícími výslechy a postupy. Intenzivněji pracovat se bude i s osobami, které se násilí dopouštějí. Více o programu v tiskové zprávě Ministerstva vnitra ZDE.

Kabinet odsouhlasil rovněž model financování strategických podnikatelských parků, který navrhlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pomoci přilákat strategické investory do Česka je úkolem nově vzniklé Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS), kterou vláda zřídila v lednu 2024. Vláda rozhodla, že tato společnost bude financována stejným modelem, na jakém je založeno financování Ředitelství silnic a dálnic. Tedy že bude uzavřena dlouhodobá smlouva mezi SIRS a Ministerstvem průmyslu a obchodu, která ošetří jak financování činnosti SIRS, tak zvlášť i financování jednotlivých projektů. Prvním konkrétním počinem práce SIRS je uzavření prvního společného podniku obce a státu (prostřednictvím SIRS) v rámci pilotního projektu podnikatelského parku v Karlovarském kraji, další podobné projekty se chystají v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji.

Vláda se seznámila také s informací ministra spravedlnosti v demisi o realizaci nabytí, prodeje a použití výnosů z bitcoinů, které byly v hodnotě zhruba jedné miliardy korun darovány státu prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Tyto finanční prostředky jsou v současnosti uloženy na rezervním účtu Ministerstva spravedlnosti a do vyjasnění některých otázek nebudou zapojeny do výdajů státního rozpočtu. „Výsledkem jednání vlády bylo usnesení, na kterém jsme se jednomyslně shodli: Vláda uložila Ministerstvu spravedlnosti, aby předložit časový sled událostí, které vedly k uzavření darovací smlouvy. Za druhé: Bezpečnostní radě státu projednat s ředitelem Bezpečnostní informační služby veškeré dostupné informace k této věci. To se stalo. A za třetí: Členům vlády a jim podřízeným úřadům, aby v této věci poskytly maximální součinnost. To se děje a bude se to dít,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Problematikou bezpečnostních aspektů tohoto daru se po skončení schůze kabinetu zabývala Bezpečnostní rada státu. „Bezpečnostní rada státu konstatovala, že každá bezpečnostní složka státu a také FAU postupovaly podle své zákonné působnosti. A protože celou věc nyní prověřují orgány činné v trestním řízení, není možné k tomu poskytovat další informace, protože právo informovat si vyhradil v souvislosti s těmi úkony v trestním řízení vrchní státní zástupce v Olomouci,“ prohlásil předseda vlády.

