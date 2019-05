Ústecký kraj: Do Šluknovského výběžku míří Bourák

Nový celovečerní film Ondřeje Trojana se v těchto dnech natáčí ve městě Varnsdorf, Rumburk a blízkém okolí. S filmaři se na severu můžete potkat do 6. června, zpět se vrátí na podzim.

S natáčením od začátku pomáhá Filmová kancelář Ústeckého kraje a také město Varnsdorf. Premiéra Bouráka je naplánovaná na jaro 2020.

Ondřej Trojan opět spolupracuje se scenáristou Jarchovským, herci Macháčkem, Bokovou a Winterovou a poprvé obsadil do velké role bratra Ivana. Celovečerní film Bourák je černá gangsterská romanticko-hudební komedie o tom, co všechno může způsobit jedna letní bouřka, jedna městská vyhláška, sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně naštvaná dcera.

Pro natáčení tvůrci vybrali severočeský Varnsdorf, který se promění ve filmový ŠLUKDORF. Scénář Bouráka napsal Petr Jarchovský podle předlohy Evity Naušové a z původního sociálního dramatu vznikla stylizovaná černá komedie o dospělé dceři – Kamile, která se rozhodne zachránit manželství svých nedospělých rodičů.

Kamila je osmnáctka, která už má života ve městě, kde se nic neděje, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll.

Jarní předtáčka potrvá do začátku června a po letní pauze se štáb vrátí do Varnsdorfu a okolí zase na podzim, kdy rozehrané Šlukdorfské figurky doplní sám velký Bourák v podání Ivana Trojana. Hlavní roli Bourákovy dcery Kamily svěřil Ondřej Trojan studentce konzervatoře Veronice Markové, poprvé jako matka dospělé dcery se představí Kristýna Boková (Markéta).

Potřetí se na place sejde režisér i s Jiřím Macháčkem, který vyfasoval roli majitele kasina, nebezpečného golfisty a zhrzeného Markétina ctitele Rudy. Rudovu nesnesitelnou ženu, manikérku Jiřinu, si s velkou chutí zahraje Petra Nesvačilová. K nepoznání změněná bude v Bourákovi i herečka Kateřina Winterová, která ve snímku vystoupí jako alkoholička Elvíra. Jejího syna, neduživého gamblera Frantu, si zahraje Jan Cina, svědomitého policistu Luďka Jaromír Dulava, v rolích okresních gangsterů se představí slovenská hvězda Milan Ondrík a čeští výtvarníci Jaroslav Róna a Aleš Najbrt. V dalších rolích se na sever Čech během podzimní fáze natáčení podívají kromě Ivana Trojana i Kryštof Hádek, Matěj Ruppert a ze Slovenska Ady Hajdu, Petra Polnišová nebo Alena Pajtinková.

Významnou úlohu bude hrát v Bourákovi také hudba ve stylu rockabilly, kterou skládá Petr Ostrouchov, stejně jako kostýmy Terezy Kučerové, masky Jany Bílkové nebo lokace architekta Tomáše Svobody. Kameramanem filmu je Tomáš Sysel, producentem Ondřej Trojan a Total HelpArt T.H.A., koproducenty jsou Česká televize a slovenská produkční společnost PubRes.

