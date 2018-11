Ústecký kraj a ŘSD jednali společně o silnicích

Na těchto schůzkách, které probíhají několikrát do roka, je vedení kraje informováno o postupujících stavbách a jejich přípravě na silnicích I. třídy na území kraje. Díky úzké spolupráci mezi krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic se daří koordinovat opravy komunikací tak, aby se uzavírky nekumulovaly v jednom místě.

Jedním z témat schůzky byla úprava rychlosti na vybraných úsecích silnice I/13. Pro řidiče by bylo komfortnější, kdyby, obzvláště ve čtyřproudových úsecích, mohli jezdit rychleji než 90 km/h. K posunu v této záležitosti bude svoláno jednání správce komunikace, projektanta, Ústeckého kraje a dopravní policie. Hovořilo se také o úklidu u silnic a vybudování nových odpočívek. Za tím účelem bude mít ŘSD zpracovanou studii, kde a za jakých podmínek by mohly nové odpočívky vzniknout.

Už v příštím roce by měly být zahájeny stavby D7, zkapacitnění u Panenského Týnce a u Loun, v ostatních úsecích pokračuje příprava staveb, získávání povolení či soutěže na výběr zhotovitele.

Ředitel Vidimský upozornil hejtmana na omezení I/13 u Hostomic, kde je doprava na krátkém úseku svedena do jednoho pruhu. V tomto místě vinou sesuvu, který pravděpodobně zapříčinilo extrémní sucho, došlo k popraskání podloží vozovky. Vše bylo odhaleno včasnou diagnostikou a z důvodu ochrany zdraví a životů se přistoupilo k úpravě a omezení. Lze předpokládat, že tento stav chvíli potrvá, než bude proveden průzkum a následná sanace.

O vyhodnocení letošní stavební sezóny, probíhajících opravách a stavbách na komunikacích v Ústeckém kraji budou novináři informováni na společné tiskové konferenci Ústeckého kraje a ŘSD 28. listopadu.

autor: Tisková zpráva