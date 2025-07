Evropa přestane existovat, vypálil varovně Musk. A to není vše

O jednom z nejbohatších Američanů, o Elonu Muskovi, je známo, že má rád matematiku a pečlivě sleduje nejrůznější číselné ukazatele. A při pohledu na čísla porodnosti v Evropě vyslal starému kontinentu důrazné varování.

„Evropa brzy přestane existovat. Musíme vrátit OBROVSKÉ rodiny,“ napsal na sociální síti X, kterou vlastní, Musk. K tomuto zvolání ho dovedl pohled na mapu Evropy s čísly porodnosti. V průměru připadá 1,3 dítěte na ženu. Ve Španělsku nebo v Polsku je to 1,1, v Česku 1,3, v Maďarsku 1,4.

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025

„Máme 5 dětí, a právě jsme se vrátili z Evropy. Je dost těžké 5 dětí efektivně vychovat, ale když vám v tom navíc leccos ve společnosti brání (velikost vozidel, restaurace, životní náklady, vzdělání) a především očekávání veřejnosti (všechny ty vtipy o tom, že jste Amišové), tak Elon Musk je asi jediným veřejným hlasem, který po tom volá – neexistuje žádná seriózní diskuse o tom, jaké je to existenční riziko nebo co s ním dělat,“ napsal na sociální síti X.

— Jono Hall (@jonochall) July 14, 2025

Proti tomu, že Evropu čeká smrt, se ohradil investor a pirátský politik Jiří Hlavenka.

„Je to vlastně naprostý nesmysl. I když současná míra porodnosti zůstane stejná, populace Evropy klesne za 500 let pod 100 milionů (stále obrovské číslo – pro srovnání, bude se blížit současné hustotě obyvatelstva USA),“ poznamenal pirátský politik taktéž na sociální síti X. „Evropa nikdy nepřestane existovat (tato věta je naprostý logický nesmysl),“ dodal.

Konstatoval také, že čísla dnešní porodnosti neříkají nic o tom, jak to bude zítra či za rok či za deset let. Populace různých druhů někdy slábne, někdy sílí, ale to ještě neznamená, že je daná populace odsouzena k zániku.

— Jiří Hlavenka (@hlavenkajiri) July 14, 2025

So:

- Europe will never cease to… — Jiří Hlavenka (@hlavenkajiri) July 14, 2025

