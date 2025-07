Donedávna se Ukrajincům mohlo zdát, že 47. prezident USA Donald Trump kritizuje především ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, zatímco po telefonátech s ruským prezidentem Putinem hýřil optimismem, že hovor byl smysluplný, nabitý a že přinese pokrok.

Jenže nedávno přišel zlom. „Nedosáhl jsem vůbec ničeho,“ oznámil Trump po onom telefonátu s Putinem.

„Ve skutečnosti existovaly asi čtyři dohody. A pak se tyto dohody nerealizovaly, protože tu noc byly házeny bomby a člověk by řekl, že žádné dohody neuzavíráme,“ poznamenal Trump, na jehož slova upozornila agentura Reuters.

A teď začal Ukrajině slibovat více vojenské pomoci a Rusku hrozí zesílením ekonomického tlaku. Podle agentury Reuters Trump přislíbil Ukrajině až 17 baterií systému protivzdušné obrany Patriot, které by mohly být k dispozici „velmi brzy“.

„Je to kompletní výbava s bateriemi,“ řekl Trump. „Některé dorazí velmi brzy, během několika dní... několik zemí, které mají Patrioty, si je vymění a nahradí těmi, které mají.“

„Jedná se o zásadní změnu politiky způsobenou frustrací z pokračujících útoků Moskvy na svého souseda,“ napsala agentura Reuters. Trump však dal současně 50 dní Rusku na řešení situace, což v konečném důsledku znamenalo, že ruský rubl posílil. Trump dal také jasně najevo, že za tyto zbraně zaplatí američtí partneři.

A tady se ozval maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, který naznačil, že každý může platit, co uzná za vhodné a vůbec nikdo si nemá myslet, že Maďaři budou ochotní platit za zbraně určené pro Ukrajinu.

„Rád bych zdůraznil, že maďarské peníze, maďarské zbraně a maďarští vojáci nebudou na Ukrajinu posíláni. Nic tam nebude posíláno,“ prohlásil Szijjártó na tiskové konferenci v Budapešti po setkání s marockým ministrem průmyslu a obchodu Ryadem Mezzourem. Na jeho vyjádření upozornil např. server The Credle.

Přímo z Ukrajiny navíc zazněla pochybnost, zda lze Trumpova slova brát vážně.

Ukrajinský bloger vystupující pod jménem Tatarigami, který o sobě říká, že býval důstojníkem ukrajinské armády, upozornil na jeden zásadní problém:

„Ohledně prohlášení prezidenta Trumpa o 17 bateriích Patriotů mám vážné pochybnosti, a to nejen kvůli jejich počtu, ale především kvůli raketám. Vyčerpání raket je mnohem vážnější problém než samotné baterie,“ upozornil na skutečnost, že systém Patriot potřebuje munici, která dokáže sestřelovat ruské střely a drony mířící na Ukrajinu.

