V Zoo Praha se narodily dvě nejkrásnější antilopy světa

22.08.2025 13:43 | Tisková zpráva

V Zoo Praha se nejprve 6. srpna narodil první a poté 18. srpna druhý sameček bonga horského; oba lze nyní již vidět ve výběhu vedle pavilonu hrochů. Jde o velmi vzácné přírůstky, protože bongo horský je považován za nejkrásnější, ale také nejvzácnější antilopu: ve volné přírodě přežívá již pouze kolem třiceti až čtyřiceti jedinců v lesích národního parku Aberdare ve střední Keni.

V Zoo Praha se narodily dvě nejkrásnější antilopy světa
Foto: Zoo Praha
Popisek: Zoo Praha

„Chov bongů horských v lidské péči je pro jejich záchranu v přírodě zcela zásadní,“ vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Jedinci odchovaní v zoologických zahradách položili ve střední Keni základ populaci, která si postupně přivyká životu v přírodě. A do budoucna se počítá i s jejím dalším posilováním z evropských chovů. Nesmírně mě přitom těší, že díky aktivitě svých chovatelů podporuje tento projekt i Zoo Praha.“

Finanční prostředky, které vydělají chovatelé Zoo Praha díky pořádání zážitkových programů, putují např. na nákup fotopastí, jimiž jsou sledováni jedinci vypuštění do velkých obor, nebo na výsadbu lesního porostu do míst, kam se s návratem bongů horských počítá do budoucna.

Zoo Praha chová nejvzácnější lesní antilopy už od roku 1988 a nově narození samečci jsou již 58. a 59. přírůstkem. Jejich matkami jsou Dafne a Rayli, otcem Mau.

„Ani jedna samice nerodila poprvé, přesto jsme porody pro jistotu sledovali na kamerách. Oba proběhly bez komplikací. Samice začaly svá mláďata vzápětí po porodu starostlivým olizováním sušit a navádět k vemenu. Mláďata se do hodiny úspěšně postavila a napila se mleziva,“ popisuje Lucie Křížová, dlouholetá chovatelka bongů horských.

Zájemci se s bongy horskými mohou podrobně seznámit díky jedinečným zážitkovým programům. Program Na skok u antilop zavede účastníky i do chovného zázemí. Kratší program Krmení bongů probíhá denně od května do září.

Psali jsme:

Zoo Praha: Slavné zubří mládě dostane v sobotu jméno – navrhla ho veřejnost
Zoo Praha vypustila kriticky ohrožené karasy obecné v pražské Michli
Zoo Praha: Zhotovitel expozičního celku Arktida vysoutěžen
Zoo Praha si připomíná 100 let od narození Geralda Durrella

Zdroje:

https://eshop.zoopraha.cz/krmeni-bongu.html

https://eshop.zoopraha.cz/na-skok-u-antilop.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , Zoo Praha

autor: Tisková zpráva

Proč nenecháte rozhodnout rodiče?

Jestli a od kolika svým dětem dovolí přístup na sociální sítě? To pak začnete i určovat, na co se smí nebo nesmí dívat v televizi nebo v kolik mají chodit spát a v kolik vstávat? Myslíte, že vše špatné se odehrává jen na sociálních sítích, a že ony jsou strůjci zla?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

V Zoo Praha se narodily dvě nejkrásnější antilopy světa

13:43 V Zoo Praha se narodily dvě nejkrásnější antilopy světa

V Zoo Praha se nejprve 6. srpna narodil první a poté 18. srpna druhý sameček bonga horského; oba lze…