V Zoo Praha se narodily dvě nejkrásnější antilopy světa

„Chov bongů horských v lidské péči je pro jejich záchranu v přírodě zcela zásadní,“ vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Jedinci odchovaní v zoologických zahradách položili ve střední Keni základ populaci, která si postupně přivyká životu v přírodě. A do budoucna se počítá i s jejím dalším posilováním z evropských chovů. Nesmírně mě přitom těší, že díky aktivitě svých chovatelů podporuje tento projekt i Zoo Praha.“
Finanční prostředky, které vydělají chovatelé Zoo Praha díky pořádání zážitkových programů, putují např. na nákup fotopastí, jimiž jsou sledováni jedinci vypuštění do velkých obor, nebo na výsadbu lesního porostu do míst, kam se s návratem bongů horských počítá do budoucna.
Zoo Praha chová nejvzácnější lesní antilopy už od roku 1988 a nově narození samečci jsou již 58. a 59. přírůstkem. Jejich matkami jsou Dafne a Rayli, otcem Mau.
„Ani jedna samice nerodila poprvé, přesto jsme porody pro jistotu sledovali na kamerách. Oba proběhly bez komplikací. Samice začaly svá mláďata vzápětí po porodu starostlivým olizováním sušit a navádět k vemenu. Mláďata se do hodiny úspěšně postavila a napila se mleziva,“ popisuje Lucie Křížová, dlouholetá chovatelka bongů horských.
Zájemci se s bongy horskými mohou podrobně seznámit díky jedinečným zážitkovým programům. Program Na skok u antilop zavede účastníky i do chovného zázemí. Kratší program Krmení bongů probíhá denně od května do září.
autor: Tisková zpráva